Der Entwicklungsdienstleister Bertrandt stellt sein autonomes E-Shuttle BumbleB für das Forschungsprojekt IZSMO von Fraunhofer IAO und Hochschule Esslingen bereit. Es soll im Campus-Verkehr des Fraunhofer-Institutszentrums Stuttgart sowie zwischen dessen Gelände und einer S-Bahn-Station getestet werden. Das Projekt IZSMO, kurz für Institutszentrum Stuttgart Mobility, widmet sich der betrieblichen Mobilität und will die Arbeitswege der Mitarbeiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net