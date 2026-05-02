GOLD: Charttechnisch angeschlagen - was macht Trump

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Gold Analyse - Wochenausblick KW 19/2026

Der Goldpreis zeigt sich zum Start der Kalenderwoche 19/2026 charttechnisch angeschlagen. Nachdem das Edelmetall die Vorwoche mit einem deutlichen Minus bei 4.610,6 US-Dollar beendete (rund 2% minus auf Wochensicht), stellt sich für Anleger die Frage: Ist dies eine Kaufgelegenheit oder der Beginn einer größeren Korrektur?

?? Key Takeaways - Das Wichtigste in Kürze:

Aktueller Status: Gold beendete die Vorwoche mit einem Verlust bei 4.610,6 USD , deutlich unter dem SMA20-Widerstand.

Gold Prognose für die neue Woche: Die übergeordnete Tendenz wird als seitwärts bis abwärts eingeschätzt (Wahrscheinlichkeit für fallende Kurse: 60 %).

Kritische Marken: Ein Tagesschluss über 4.717,4 USD (SMA20) ist nötig, um das neutrale Bild zurückzugewinnen; unter 4.589,9 USD drohen weitere Abgaben.

Trend-Check: Im Daily-Chart hat sich das Bild eingetrübt, da Gold unter wichtigen Durchschnittslinien notiert.

Was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Analyse noch offen ist: Kommt ein neuer Zollstreit zwischen den USA und der EU... Sollte es hier ernster werden, sollte dies die Aktienmärkte drücken und "Sichere Häfen" wie Gold Schub geben können.

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