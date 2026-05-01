Le 1 mai/May 2026
The common shares of PR Technology Inc. will be delisted from the CSE at market close today, May 1, 2026.
PR Technology Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-0516.
___________________________
Les actions ordinaires de PR Technology Inc. seront retirées de la cote de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 1 mai 2026.
PR Technology Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0516.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 1 mai/May 2026
Symbol(s)/Symbole(s): PRTI
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of PR Technology Inc. will be delisted from the CSE at market close today, May 1, 2026.
PR Technology Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-0516.
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PR Technology Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0516.
Date: Market Close/Clôture du marchés le 1 mai/May 2026
Symbol(s)/Symbole(s): PRTI
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