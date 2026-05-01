Le 1 mai/May 2026The common shares of PR Technology Inc. will be delisted from the CSE at market close today, May 1, 2026.PR Technology Inc. is currently suspended. See Bulletin 2023-0516.___________________________Les actions ordinaires de PR Technology Inc. seront retirées de la cote de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 1 mai 2026.PR Technology Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2023-0516.Date: Market Close/Clôture du marchés le 1 mai/May 2026Symbol(s)/Symbole(s): PRTIIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.