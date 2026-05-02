Der US-Videospielhändler GameStop prüft Medienberichten zufolge ein mögliches Übernahmeangebot für den Online-Marktplatz eBay. Wie das Wall Street Journal berichtet, arbeitet das Unternehmen unter der Führung von CEO Ryan Cohen an einer Offerte und hat bereits begonnen, eine Beteiligung an eBay aufzubauen. Sollte es zu einem formellen Angebot kommen, wäre dies eine der spektakulärsten Transaktionen im E-Commerce-Sektor der vergangenen Jahre. GameStop ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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