Die Auto China 2026 schließt am Wochenende ihre Türen, hat aber wieder viele neue Modelle und Technologien rund um die Elektromobilität hervorgebracht. Doch wie prägen die Entwicklungen in China künftig auch westliche E-Autos, Autobauer und Zulieferer? Philipp Ibele hat viele Jahre für Bosch in China gearbeitet und erklärt, wo Deutschland von China lernen kann - und umgekehrt. Herr Ibele, Bosch ist in der Elektromobilität extrem breit aufgestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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