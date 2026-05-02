© Foto: adobe.stock.comPaukenschlag zum Wochenende. Trump schockt Anleger und Börse mit neuen Zöllen. Das rückt besonders den Goldpreis in den Fokus. Erinnerungen werden wach! Steht Gold jetzt wieder vor einem gewaltigen Preisanstieg?Aktuelle Goldpreisentwicklung - Der Grundstein für die Rallye ist gelegt Die letzten Handelstage könnten den Grundstein für eine neue Rallyephase gelegt haben. Der Wochenschluss des Goldpreises oberhalb von 4.600 US-Dollar stärkt diese Annahme. Dass sich Silber ebenfalls in Stellung gebracht hat, stützt das Bild. Die nächsten Handelstage werden richtungsweisend, denn über den Finanzmärkten braut sich wieder etwas zusammen, das eigentlich seinen Schrecken verloren zu haben schien. …Den vollständigen Artikel lesen
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