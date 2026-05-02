Seinen eigenen KI-Avatar zu bauen, geht mittlerweile relativ einfach und schnell. Aber sind die digitalen Zwillinge auch wirklich brauchbar? Unsere neue Folge t3n Tool Time klärt auf. Gute Idee oder sinnloses Gimmick? Ob und wie sich KI-Avatare in der breiten Masse durchsetzen, ist noch unklar. Dass sich derzeit viele Akteur:innen in diesem Bereich ausprobieren, lässt sich trotzdem nicht von der Hand weisen. Ob eine Kopie von Wetterexperte Jörg Kachelmann, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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