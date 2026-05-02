Der Iran-Krieg treibt die Energiepreise. Doch Europas Regierungen vermeiden harte Sparappelle. Stattdessen fließen Milliarden in Entlastungen. Für Anleger könnte genau das zum Problem werden. Viele Länder reagieren bereits. Australien, Ägypten und andere Staaten wollen Kraftstoff sparen. Sie fördern Homeoffice, begrenzen den Flugverkehr oder stärken den öffentlichen Nahverkehr. Europa hält sich dagegen weitgehend zurück. Nur wenige Regierungen setzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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