Produktionsprognose bestätigt: Quartalsproduktion und Jahresprognose bestätigt! Das sollte spannend werden!

Anzeige / Werbung

Q1-2026 Goldproduktion von 60.269 Unzen! Jahresprognose von 260.000 bis 300.000 Unzen bestätigt. Neueste Bohrergebnisse ergänzen die Story.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Silver Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Discovery Silver Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 02. Mai 2026, 14:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Edelmetallmärkte bleiben von mehreren Faktoren geprägt: geopolitische Risiken, Erwartungen an die US-Geldpolitik, Inflationsdaten und die Frage, wie stabil die Nachfrage nach Gold und Silber in einem weiterhin volatilen Umfeld bleibt. Für Anleger ist dabei vor allem wichtig, zwischen kurzfristigen Preisbewegungen und den operativen Fortschritten einzelner Unternehmen zu unterscheiden.

Beim Gold richtet sich der Blick weiterhin stark auf die US-Notenbank und die Entwicklung der Realzinsen. Die nachfolgende Grafik des World Gold Council zeigt, wie eng Markterwartungen an die Geldpolitik und der Goldpreis zuletzt beobachtet wurden. Aus dieser Entwicklung lässt sich keine sichere Preisprognose ableiten, sie zeigt aber, warum Produzenten mit bestehender Förderung in einem höheren Goldpreisumfeld stärker in den Fokus rücken können.

Quelle: World Gold Council, Weekly Markets Monitor, Stand 27.04.2026

Auch die Inflationsseite bleibt relevant. Laut US Inflation Calculator lag die US-Kerninflation im März 2026 bei 2,6% im Jahresvergleich. Damit bleibt der Abstand zum langfristigen 2%-Ziel der Fed ein wichtiger Beobachtungspunkt. Zugleich ist die weitere Zinspolitik unverändert unsicher.

Quelle: US Inflation Calculator, CPI-Daten März 2026

Silber erhält zusätzlich Unterstützung durch strukturelle und konjunkturelle Nachfragefaktoren. Ein jüngstes Beispiel sind die chinesischen Silberimporte: Nach Angaben von Kitco unter Verweis auf Bloomberg stiegen Chinas Silberimporte im März 2026 gegenüber dem Vormonat um 78% auf rund 836 Tonnen. Diese Zahl zeigt kurzfristig erhöhtes Interesse von Industrie und Investoren, sollte aber nicht isoliert als alleinige Preisprognose verstanden werden.

Quelle: Kitco/Bloomberg, Darstellung zu Chinas Silberimporten im März 2026.

Der World Silver Survey 2026 des Silver Institute erwartet für 2026 ein sechstes Defizitjahr am globalen Silbermarkt. Das prognostizierte Defizit wird mit 46,3 Millionen Unzen angegeben. Gleichzeitig soll die Nachfrage nach Silbermünzen und -barren um 18% steigen. Die industrielle Silbernachfrage bleibt historisch hoch, wird für 2026 aber nicht in allen Teilbereichen als steigend erwartet. Der Investmentbedarf gewinnt daher in der aktuellen Prognose an zusätzlicher Bedeutung.

Quelle: Silver Institute, World Silver Survey 2026

Vor diesem Hintergrund bleibt Discovery Silver Corp. (WKN: A3CM15) ein Edelmetallunternehmen mit zwei klaren Schwerpunkten: dem Silberentwicklungsprojekt "Cordero' in Mexiko und der "Porcupine'-Goldmine im "Timmins'-Distrikt in Ontario/Kanada.

60.269 Unzen Gold: Q1 bestätigt den Produktionspfad

Nach Unternehmensangaben ist "Cordero' die weltweit größte noch nicht entwickelteSilberreserve. Auf Basis der Machbarkeitsstudie vom 20. Februar 2024 könnte das Projekt im Entwicklungsfall zu den größeren Silberproduzenten weltweit zählen. Mit "Porcupine' verfügt Discovery Silver (WKN: A3CM15) zusätzlich über laufende Goldproduktion in einem traditionsreichen kanadischen Bergbaudistrikt.

Discovery meldete übrigeens am 22. April 2026 für "Porcupine' eine Goldproduktion von 60.269 Unzen im ersten Quartal 2026. Gleichzeitig bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose von 260.000 bis 300.000 Unzen Gold. Nach Unternehmensangaben sollen die Quartalsproduktionsmengen im Verlauf des Jahres steigen, vor allem durch höheren Mühlendurchsatz, den Hochlauf des "Hollinger'-Tagebaus und Optimierungsmaßnahmen im bestehenden Minenbetrieb.

Die Q1-Produktion resultierte aus 700.000 verarbeiteten Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 2,96 g/t und einer durchschnittlichen metallurgischen Ausbeute von 90,6%.

Verkauft wurden im Quartal 59.445 Unzen Gold zu einem durchschnittlich realisierten Goldpreis von 4.908,- USD je verkaufter Unze. Laut Unternehmensmeldung enthalten die verkauften Unzen 2.518 "in kind"-Unzen im Zusammenhang mit der Franco-Nevada-Royalty. Der durchschnittlich realisierte Goldpreis ist als vom Unternehmen ausgewiesene Nicht-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahl zu verstehen.

Operativ hob das Management insbesondere "Hoyle Pond' hervor. Dort stieg die Produktion gegenüber dem Vorquartal um 44%, getragen von einem höheren Durchschnittsgehalt. Dieser positive Effekt wurde teilweise durch niedrigere geplante Gehalte bei "Borden' ausgeglichen, die nach Unternehmensangaben vor allem auf die Abbaureihenfolge und eine geringere Verarbeitung von Haldenmaterial zurückzuführen waren.

Quelle: Discovery Silver

Auch die "Dome'-Mühle zeigte Fortschritte. Der Durchschnittsgehalt in der Mühle stieg im Quartal um 15%, während die Ausbeuten höher ausfielen und die Betriebskapazitäten weiter verbessert wurden. An 26 Tagen lag der tägliche Durchsatz über 11.000 Tonnen pro Tag, an 10 dieser Tage wurde eine Betriebskapazität von mehr als 12.000 Tonnen pro Tag erreicht.

Zum Quartalsende verfügte Discovery (WKN: A3CM15) über Lagerbestände von rund 1,3 Millionen Tonnen. Diese Vorräte sollen dabei helfen, Durchsatzmengen und Gehalte im weiteren Jahresverlauf zu steuern. Zudem wurden im ersten Quartal die erforderlichen Arbeiten zur Wiederaufnahme des Tagebaus bei "Hollinger' abgeschlossen. Zum Quartalsende lag die Abbaurate dort bei mehr als 2.000 Tonnen pro Tag. Die Goldproduktion aus "Hollinger' soll nach Unternehmensangaben in den kommenden Monaten weiter hochgefahren werden.

Jüngste Bohrergebnisse ergänzen die "Porcupine'-Story!

Nur einen Tag nach der Q1-Produktionsmeldung veröffentlichte Discovery (WKN: A3CM15) weitere Explorationsergebnisse aus "Porcupine'. Die Meldung vom 23. April 2026 umfasst nach Unternehmensangaben Ergebnisse aus insgesamt 143 Bohrlöchern mit zusammen 44.740 m, die zwischen dem vierten Quartal 2025 und dem ersten Quartal 2026 niedergebracht wurden. Die Resultate stammen unter anderem aus "Hoyle Pond', "Borden', "Pamour', "Dome', "TVZ' sowie regionalen Zielgebieten.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/discovery-silver-from-silver-developer-to-gold-producer-with-cash-flow-in-record-time/

Fazit:

Discovery (WKN: A3CM15) hat mit 60.269 Unzen Gold im ersten Quartal 2026 einen soliden Startin das laufende Produktionsjahr gemeldet und die Jahresprognose von 260.000 bis 300.000 Unzen Gold bestätigt. Die operativen Kennzahlen aus "Porcupine', die Fortschritte in der "Dome'-Mühle, der Wiederanlauf von "Hollinger' sowie die jüngsten Bohrergebnisse stützen die Einschätzung, dass "Porcupine' im Jahr 2026 eine zentrale Rolle im Unternehmensprofil spielt.

Für Anleger ist Discovery (WKN: A3CM15) damit kein risikofreies Investment, sondern ein interessanter Edelmetallwert mit laufender Goldproduktion, erheblichem Silberentwicklungsprofil und entsprechenden operativen, marktbezogenen und regulatorischen Risiken.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

• Discovery Silver Corp., News Release vom 22.04.2026: "Discovery Produces 60,269 Ounces of Gold in First Quarter 2026".

• Discovery Silver Corp., News Release vom 23.04.2026: "Excellent Drill Results Confirm Growth Potential at ""Porcupine'".

• Discovery Silver Corp., Projektseite "Cordero' und Unternehmenspräsentation 2026.

• Silver Institute / Metals Focus, World Silver Survey 2026.

• World Gold Council, Weekly Markets Monitor, Stand 27.04.2026.

• US Inflation Calculator, CPI-Daten März 2026.

• Kitco.com/Bloomberg, Bericht zu Chinas Silberimporten im März 2026.

Intro-Bild: Stock.adobe.com

Methodik/Annahmen: Diese Fassung basiert auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technischen Berichten/NI-43-101-Unterlagen und externen Marktquellen. Es wurden keine eigenen Kursmodelle, keine eigenen Ressourcenberechnungen und keine eigene technische Projektbewertung erstellt. Alle produktions- und projektbezogenen Aussagen sind als Zusammenfassung der genannten Quellen und der Unternehmensangaben zu verstehen. Update-Policy: keine laufende Aktualisierungspflicht; Stand der verwendeten Quellen: 30. April 2026.

Rechtliche Hinweise, Risikohinweise und Interessenkonflikte:

1. Art der Veröffentlichung / Werbekennzeichnung

Diese Veröffentlichung ist keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Diese Veröffentlichung ist eine Anzeige/Werbung und Marketingmitteilung. Sie wurde im Auftrag von Discovery Silver Corp. erstellt. Sie stellt keine Finanzanalyse, keine unabhängige Research-Veröffentlichung, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Inhalt dient ausschließlich der werblichen Information über das besprochene Unternehmen und dessen öffentlich gemeldete Entwicklungen.

2. Ersteller, Vergütung und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber dieser Veröffentlichung ist die JS Research GmbH, Olsberg. Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. JS Research GmbH erhält für Erstellung, Aufbereitung und Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung über SRC swiss resource capital AG. SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-/Beratervertrag mit Discovery Silver Corp. Hieraus kann ein Interessenkonflikt entstehen, weil eine positive Darstellung des besprochenen Unternehmens im Interesse des Auftraggebers liegen kann. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt.

3. Eigene Positionen und Handel

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Veröffentlichung halten JS Research GmbH, der Autor und nach Kenntnis des Autors unmittelbar beteiligte Mitarbeiter keine meldepflichtige Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5% an Discovery Silver Corp. in den besprochenen Wertpapieren. JS Research GmbH, der Autor, Mitarbeiter, Auftraggeber oder nahestehende Personen können jedoch jederzeit Aktien, Optionen, Derivate oder sonstige Finanzinstrumente von Discovery Silver Corp. erwerben oder veräußern. Solche Transaktionen können zu zusätzlichen Interessenkonflikten führen und unter Umständen den Marktpreis beeinflussen.

4. Keine Anlageberatung / keine Geeignetheitsprüfung

Die Veröffentlichung berücksichtigt weder persönliche Anlageziele noch finanzielle Verhältnisse, Kenntnisse, Erfahrungen, Risikotragfähigkeit oder steuerliche Situation einzelner Leser. Sie ersetzt keine individuelle Beratung durch eine Bank, einen Wertpapierdienstleister, einen Steuerberater oder einen sonstigen qualifizierten Fachberater. Jede Anlageentscheidung erfolgt ausschließlich eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko des jeweiligen Lesers.

5. Quellen, Richtigkeit und Aktualität

Alle Angaben beruhen auf Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig angesehen wurden, insbesondere Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Berichte und öffentlich zugängliche Marktdaten. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der Angaben übernommen. Zahlen können gerundet, zusammengefasst, übersetzt oder redaktionell verdichtet sein. Maßgeblich sind stets die Originalmeldungen und regulatorischen Einreichungen des Unternehmens, insbesondere Veröffentlichungen auf der Unternehmenswebsite und auf SEDAR+.

6. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen, unter anderem zu Produktionsprognosen, Hochläufen, Projektentwicklung, Exploration, Marktumfeld, Rohstoffpreisen, Kosten, Genehmigungen und künftigen Unternehmensentwicklungen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen und Planungen des Unternehmens beziehungsweise des Autors und sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

7. Bergbau-, Ressourcen- und Explorationshinweise

Angaben zu Mineralressourcen, Mineralreserven, Bohrergebnissen, Gehalten, Mächtigkeiten, Ausbeuten, technischen Studien, Produktionsprofilen und Projektplänen beruhen auf den öffentlich zugänglichen Angaben von Discovery Silver Corp. beziehungsweise den zugrunde liegenden technischen Berichten. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nicht gesichert. Bohrergebnisse sind keine Produktionszahlen und erlauben für sich genommen keine gesicherte Aussage über künftige Wirtschaftlichkeit. Bei Bohrabschnitten können Kernlängen von wahren Mächtigkeiten abweichen; Details sind den Originalmeldungen zu entnehmen.

8. Nicht-IFRS-/Non-GAAP-Kennzahlen

Diese Veröffentlichung kann Kennzahlen enthalten, die nicht nach IFRS oder anderen Rechnungslegungsstandards definiert sind, darunter beispielsweise durchschnittlich realisierte Metallpreise, operative Kostenkennzahlen oder AISC. Solche Kennzahlen sind nicht standardisiert, nur eingeschränkt mit Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten nicht isoliert betrachtet werden. Für Definitionen, Berechnungen und Überleitungen sind die Originalveröffentlichungen des Unternehmens maßgeblich.

9. Allgemeine Anlagerisiken

Investitionen in Aktien und andere Wertpapiere sind mit erheblichen Risiken verbunden. Der Wert einer Anlage kann steigen oder fallen, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Besondere Risiken bestehen bei Rohstoff-, Minen-, Entwicklungs- und Explorationsunternehmen, unter anderem durch Rohstoffpreisschwankungen, Wechselkurse, Inflation, Finanzierungskosten, technische Risiken, Produktionsausfälle, Genehmigungen, Umweltauflagen, politische Eingriffe, Steueränderungen, Rechtsstreitigkeiten, Naturereignisse, operative Verzögerungen, Ressourcen- und Reservenunsicherheit sowie eingeschränkte Liquidität der Aktie.

10. Keine Garantie für Kursentwicklung

Historische Wertentwicklungen, veröffentlichte Unternehmensziele, Produktionsprognosen, Analystenschätzungen oder Rohstoffpreisannahmen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Es wird ausdrücklich keine Garantie übernommen, dass genannte Erwartungen, Ziele, Produktionsprognosen, Preisannahmen, Bewertungsniveaus oder sonstige Einschätzungen eintreten.

11. Hinweise zu Kanada, BCSC und sonstigen Rechtsordnungen

Diese Veröffentlichung richtet sich nicht an Personen in Rechtsordnungen, in denen ihre Verbreitung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes Recht verstoßen würde. Insbesondere stellt sie weder in Kanada noch in den Vereinigten Staaten ein Angebot, eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren dar. JS Research GmbH ist weder als Dealer, Adviser noch als Investment Fund Manager bei einer kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, einschließlich der British Columbia Securities Commission (BCSC), registriert. Leser in Kanada oder anderen Rechtsordnungen sollten ausschließlich die offiziellen, regulatorisch eingereichten Unterlagen des Emittenten und die Beratung qualifizierter, lokal zugelassener Fachleute heranziehen.

12. Haftungsbeschränkung

Eine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Vermögensschäden, Folgeschäden oder sonstige Schäden, die aus der Nutzung dieser Veröffentlichung, aus dem Vertrauen auf enthaltene Informationen oder aus Anlageentscheidungen entstehen, ist - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Für Inhalte externer Websites oder verlinkter Quellen wird keine Haftung übernommen.

13. Urheberrecht und Weiterverbreitung

Die Urheberrechte an dieser Veröffentlichung liegen bei der JS Research GmbH beziehungsweise den jeweils genannten Rechteinhabern. Nachdruck, Vervielfältigung, kommerzielle Weiterverbreitung, Veröffentlichung in Datenbanken oder sonstige Nutzung bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Rechteinhabers. Bild-, Chart- und Grafikrechte verbleiben bei den jeweils angegebenen Quellen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

14. Maßgebliche Sprache

Soweit diese Veröffentlichung englischsprachige Unternehmensmeldungen oder technische Angaben zusammenfasst oder übersetzt, ist die jeweilige Originalfassung des Emittenten maßgeblich. Übersetzungen und redaktionelle Zusammenfassungen dienen der Verständlichkeit, Abweichungen oder Kürzungen gegenüber der Originalquelle können nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA2546771072