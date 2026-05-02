Die Aktienmärkte markieren neue Höchststände, während gleichzeitig der Ölpreis ein Vierjahreshoch erreicht - eine Konstellation, die laut André Stagge historisch beispiellos ist und ökonomisch Fragen aufwirft. Während insbesondere der US-Leitindex S&P 500 von einer starken Berichtssaison und der KI-Dominanz von Tech-Konzernen profitiert, entwickelt sich der Energiemarkt in eine entgegengesetzte Richtung mit potenziell erheblichen Risiken. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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