© Foto: Boris Roessler/dpaDieser Dividenden-ETF setzt auf die höchsten Ausschütter Deutschlands und schichtet alle sechs Monate um. Eine gute Idee für Dividenden-Jäger?In der heutigen Ausgabe unseres Dividenden-Radars verlassen wir die gewohnten Pfade der Einzelaktien-Analyse und widmen uns einem Investmentvehikel, das unter deutschen Einkommensinvestoren fast schon Kultstatus genießt. Es handelt sich um den Deka DAXplus Maximum Dividend, ein Produkt, das wie kaum ein anderes polarisiert. Während die einen in ihm das perfekte Werkzeug für den heimischen Cashflow sehen, rümpfen Rating-Agenturen angesichts der harten Fakten oft die Nase. Es ist ein Radar-Kandidat der besonderen Art, denn hier trifft eine mechanische …Den vollständigen Artikel lesen
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