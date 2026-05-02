Unsere erneute Kaufempfehlung für Caterpillar am Donnerstag in der Actien-Börse trotz der bevorstehenden Q1-Daten kam goldrichtig. Caterpillar hat im Auftaktquartal 2026 ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Industriekonzern übertraf im ersten Quartal die Erwartungen deutlich: Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag rund 18 % über Konsens, getragen von einer starken Nachfrage im Segment Construction Industries sowie geringeren als befürchteten Zollbelastungen. Der Umsatz legte um 22 % zu und wurde vor allem durch robuste Entwicklungen in den Bereichen Bau und Power & Energy gestützt, während Resource Industries temporär durch Auslieferungsverschiebungen belastet blieb.



Besonders hervorzuheben ist der Auftragseingang: Mit einem Rekordauftragsbestand von rund 63 Mrd. US-Dollar (+79 % gegenüber Vorjahr) erhöht das Management den Ausblick für 2026 und stellt nun ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht. Damit untermauert Caterpillar die hohe Visibilität für die kommenden Quartale - ein entscheidender Treiber für die Investment-Story.



Strategisch richtet der Konzern den Blick weiter nach vorn und hebt das Umsatzziel bis 2030 auf ein jährliches Wachstum von 6-9 % an. Haupttreiber ist der massive Ausbau der Kapazitäten im Bereich Energieerzeugung, insbesondere bei großen Gasmotoren ("large recip"), deren Kapazität sich gegenüber 2024 etwa verdreifachen soll (siehe dazu auch AB 18/2026). Allein dadurch werden zusätzliche 15 GW an Leistungskapazität adressiert. Vor dem Hintergrund eines sich anbahnenden Zyklus in der Gasverdichtung sowie einer perspektivisch anziehenden Nachfrage aus dem Bergbau erscheint dieser Ausblick weiterhin eher konservativ.



Auf der Margenseite überraschte Caterpillar ebenfalls positiv: Die operative Marge lag im ersten Quartal bei 18,0 % und damit über den Erwartungen, obwohl Zölle weiterhin deutlich belasteten. Für das Gesamtjahr rechnet das Management - inklusive erwarteter Zollkosten von 2,2 bis 2,4 Mrd. US-Dollar - mit Margen am unteren Ende der Zielspanne. Ohne diese Belastungen wäre jedoch ein Niveau im oberen Bereich erreichbar, wobei Entlastungseffekte insbesondere im zweiten Halbjahr greifen dürften.



Trotz der starken Kursentwicklung die Bewertung ausbaufähig angesichts strukturell bedingter Wachstumschancen, gepaart mit einem rekordhohen Auftragsbestand, konservativer Langfristplanung und zyklischem Rückenwind.





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