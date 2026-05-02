© Foto: Mary Altaffer/AP/dpaDer bekannte Börsenspruch "Sell in May" gerät ins Wanken. Neue Daten, Techniksignale und Geopolitik stellen die Sommerstrategie vieler Investoren infrage.Der alte Börsenspruch "Sell in May and go away" beschreibt eine schwächere Renditephase zwischen Mai und Oktober. Historisch gilt dieser Zeitraum als die schwächste Sechsmonatsperiode für Aktien, da geringere Handelsaktivität im Sommer oft zu höherer Volatilität führt. Doch 2026 könnte diese Regel aus dem Takt geraten. Jeffrey Hirsch, Chefredakteur des Stock Trader's Almanac, sagte gegenüber CNBC: "Ist dies das Jahr, in dem man nicht im Mai verkaufen und sich zurückziehen sollte? Beobachten wir die Entwicklung und schauen wir, wie sich der …Den vollständigen Artikel lesen
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