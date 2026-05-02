Regulierter Markt: Die Ukraine als Zentrum internationaler Leihmutterschaft

Wer sich mit Leihmutterschaft befasst, trifft eine regulierungsabhängige Entscheidung. Rechtssicherheit, medizinische Standards und Kosten sind zentrale Faktoren. Die Ukraine erfüllt mehrere dieser Kriterien.

Ein Markt mit klaren Regeln

Gemäß der Verordnung Nr. 787 des Gesundheitsministeriums werden Anwendung und Voraussetzungen assistierter Reproduktionstechnologien geregelt. Die medizinischen Indikationen sowie erforderlichen Untersuchungen sind darin festgelegt und Teil eines öffentlich zugänglichen Regelwerks. Für ausländische Paare sind in der Verordnung keine gesonderten medizinischen Voraussetzungen definiert.

Für den Erstkontakt verlangen Kliniken üblicherweise folgende Dokumente:

1. Antrag.

2. Reisepass.

3. Heiratsurkunde.

4. Ärztliches Attest.

Spezialisierte Agenturen übernehmen häufig die organisatorische Koordination von Leihmutterschaftsprogrammen. Dazu zählen unter anderem die Auswahl einer Leihmutter, die Vermittlung einer geeigneten Klinik sowie die vertragliche Abstimmung zwischen den Beteiligten. In der Regel wird zwischen Agentur und den zukünftigen Eltern eine Vereinbarung geschlossen, in der Ablauf, Leistungen und Kosten strukturiert festgehalten sind.

Bei der Registrierung des Neugeborenen werden die Wunscheltern als rechtliche Eltern in die Geburtsurkunde eingetragen. Die Elternschaft wird administrativ festgestellt, sodass ein gesondertes Gerichtsverfahren üblicherweise nicht erforderlich ist.

Internationale Paare entscheiden sich unter anderem aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen und der im Vergleich zu anderen Ländern oft geringeren Kosten für eine Leihmutterschaft in der Ukraine .

Niveau der Reproduktionsmedizin in der Ukraine

Die Entwicklung der Reproduktionsmedizin in der Ukraine reicht mehrere Jahrzehnte zurück und begann im Zuge der internationalen IVF-Entwicklung in den 1980er-Jahren. Seither hat sich eine Infrastruktur von spezialisierten Kliniken etabliert, die ein breites Spektrum assistierter Reproduktionstechnologien anbieten.

Leistungsniveau

Das medizinische Spektrum umfasst auch komplexe Verfahren - von der Spermienaspiration aus den Hoden (TESA) bis zur intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI). Diese Verfahren kommen insbesondere bei Paaren zum Einsatz, bei denen frühere Versuche erfolglos waren.

Genetische Untersuchungen wie PGD ermöglichen es, Entwicklungsabweichungen bereits vor dem Embryotransfer zu erkennen. Anbieter geben Erfolgsraten häufig mit 80-90% an. Diese Werte sind jedoch abhängig von individuellen Faktoren und sollten entsprechend eingeordnet werden.

Standards

Die Anwendung assistierter Reproduktionstechnologien ist in der Ukraine durch gesetzliche Vorgaben geregelt. Diese betreffen unter anderem medizinische Abläufe sowie Anforderungen an Spender und Leihmütter, etwa hinsichtlich Gesundheitszustand und Untersuchungen. Die konkrete Umsetzung erfolgt in den jeweiligen Kliniken auf Basis etablierter medizinischer Verfahren.

Ausstattung und Personal der Kliniken

Reproduktionskliniken in der Ukraine unterliegen gesetzlichen Anforderungen, die unter anderem Ausstattung und organisatorische Abläufe betreffen und in der Verordnung Nr. 787 des Gesundheitsministeriums geregelt sind. Fachärztliche Netzwerke wie die Ukrainian Association of Reproductive Medicine bündeln Expertise im Bereich der Reproduktionsmedizin. Die konkrete Qualität und Erfahrung der Einrichtungen kann jedoch je nach Anbieter variieren.

Transparenz und Prozesskontrolle

Berichte internationaler Organisationen wie des International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies zeigen, dass die Ukraine zu den Ländern gehört, in denen assistierte Reproduktionstechnologien vergleichsweise häufig angewendet werden. Programme folgen dabei in der Regel einem strukturierten Ablauf:

1. Vertragliche Regelung vor Beginn: Vor Aufnahme medizinischer Maßnahmen wird üblicherweise ein Vertrag zwischen den Wunscheltern und der Leihmutter geschlossen, der Rechte und Pflichten der Beteiligten festlegt.

2. Mehrstufiger Ablauf des Verfahrens: Der Prozess umfasst mehrere Phasen, darunter Vorbereitung und medizinische Untersuchungen, Befruchtung und Embryotransfer, Schwangerschaft, Geburt sowie die anschließende Dokumentation.

3. Staatliche Regulierung und Kontrolle: Die Durchführung unterliegt gesetzlichen Vorgaben. Das Gesundheitsministerium ist für die Lizenzierung medizinischer Einrichtungen zuständig, während rechtliche Abläufe durch entsprechende Behörden begleitet werden.

4. Regelungen zur Registrierung der Geburt: Für die Ausstellung der Geburtsurkunde sind unter anderem ein Antrag des Ehepaares, eine medizinische Geburtsbescheinigung sowie ein Nachweis der genetischen Verwandtschaft erforderlich. Die Leihmutter hat nach geltendem Recht keine Möglichkeit, die Elternschaft anzufechten.

Worin unterscheidet sich die Leihmutterschaft in der Ukraine von anderen Ländern?

Weltweit ist Leihmutterschaft rechtlich uneinheitlich geregelt; die gesetzlichen Rahmenbedingungen unterscheiden sich je nach Land erheblich. Während sie in einigen Staaten verboten ist, ist sie in anderen nur eingeschränkt oder gar nicht geregelt.

Die Ukraine gehört zu den Ländern, in denen Leihmutterschaft gesetzlich erlaubt und vertraglich geregelt ist. Die Elternschaft wird in der Regel administrativ festgestellt, ohne dass ein Gerichtsverfahren erforderlich ist. Die Leihmutter hat nach geltendem Recht keine Ansprüche auf Elternschaft.

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