© Foto: CFOTO - CFOTODiese ETFs brachten die meiste Rendite in den letzten zehn Jahren. Wer nur auf den breiten Markt setzte, verpasste eine historische ETF-Rallye: Denn die Performancegewinner kamen fast alle aus einem einzigen Sektor.Diese Liste dürfte viele Anleger überraschen. Die renditestärksten ETFs der vergangenen zehn Jahre waren keine defensiven Allrounder, keine Dividendenklassiker und auch keine breiten Welt-ETFs, sondern Themen-ETFs. Die großen Gewinner kamen dabei fast geschlossen aus den Bereichen Halbleiter und Technologie. An der Spitze steht laut YCharts der VanEck Semiconductor ETF (SMH). Zwischen dem 1. April 2016 und dem 31. März 2026 erzielte der ETF eine Gesamtrendite von 1.450,32 …Den vollständigen Artikel lesen
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