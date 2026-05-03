XRP Prognose Mai: CLARITY Act Deadline am 21. Mai könnte alles verändern, oder XRP auf Monate bremsen

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Kann der CLARITY Act XRP endlich aus der Seitwärtsbewegung befreien, die seit Februar andauert? XRP handelt bei 1,37 Dollar und hat seit drei Monaten keinen nachhaltigen Ausbruch über 1,45 Dollar geschafft. Im Tageschart hat sich ein Cup-and-Handle-Muster gebildet, das ein technisches Kursziel von 1,70 Dollar anzeigt. Doch der NVT-Indikator erreichte am 29. April den Wert 1.076, den höchsten Stand seit Oktober 2025, was auf eine Überbewertung ohne ausreichendes Transaktionsvolumen hindeutet. Am 21. Mai beginnt die Senatsrecess, und falls der Bankenausschuss bis dahin keinen Markup-Termin ansetzt, verliert die XRP Prognose ihren wichtigsten Katalysator für das gesamte Jahr. GraniteShares startet am 7. Mai gehebelte XRP-ETFs und die kumulierten Spot-ETF-Zuflüsse übersteigen 1,3 Milliarden Dollar. Dieser Artikel analysiert, was die XRP Prognose für Mai verspricht und wo abseits der großen Coins eine Struktur wartet, die ein einzelnes Ereignis in echte Rendite verwandeln kann. Die nächsten drei Wochen entscheiden über Ausbruch oder weiteren Stillstand.

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XRP Prognose Mai: Cup-and-Handle trifft auf CLARITY Act Deadline

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XRP handelt seit Februar in einer engen Spanne zwischen 1,30 und 1,45 Dollar. Laut BeInCrypto hat sich im Tageschart ein Cup-and-Handle-Muster gebildet, dessen gemessenes Kursziel bei 1,70 Dollar liegt. Die Nackenlinie verläuft bei 1,50 Dollar und ein Tagesschlusskurs darüber würde den Ausbruch bestätigen. Gleichzeitig stieg der NVT-Indikator am 29. April auf 1.076, den höchsten Wert seit Oktober 2025, was bedeutet, dass der Preis schneller gestiegen ist als die tatsächliche On-Chain-Aktivität.

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Der wichtigste Katalysator für die XRP Prognose im Mai ist der CLARITY Act. Laut 24/7 Wall St. muss der Senats-Bankenausschuss den Markup vor dem 21. Mai ansetzen, da danach die Memorial-Day-Pause beginnt. Senator Cynthia Lummis erklärte auf der Bitcoin-2026-Konferenz, dass ein gescheiterter Markup im Mai bedeuten könnte, dass der Markt bis mindestens 2030 auf regulatorische Klarheit warten muss. Falls der Markup gelingt, könnte XRP die 1,50 Dollar Marke durchbrechen und Richtung 1,70 Dollar laufen.

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GraniteShares startet am 7. Mai gehebelte 3x-XRP-ETFs auf der Nasdaq. Im April flossen laut CoinEdition insgesamt 82 Millionen Dollar in XRP-Spot-ETFs, wobei die Woche vom 17. April mit 55 Millionen Dollar die stärkste seit dem Start war. Die kumulierten Nettomittelzuflüsse stehen bei 1,30 Milliarden Dollar und machen 1,23 Prozent der XRP-Marktkapitalisierung aus. Die Konsistenz dieser Zuflüsse fällt auf, weil sowohl Bitcoin- als auch Ethereum-ETFs im selben Zeitraum Abflüsse verzeichneten, was zeigt, dass institutionelles Kapital gezielt in XRP rotiert. Auf Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit, dass XRP bis Juni ein neues Allzeithoch erreicht, bei nur drei Prozent. Selbst das optimistischste Szenario der XRP Prognose zeigt 1,70 Dollar, was rund 24 Prozent vom aktuellen Niveau entspricht, verteilt über Wochen oder Monate. Die Frage stellt sich, ob diese Rendite ausreicht, wenn es Einstiege gibt, bei denen ein einziges Listing-Ereignis die gesamte Preisstruktur verändert.

Pepeto: Was die XRP Prognose nicht auf dem Radar hat

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Während die XRP Prognose auf regulatorische Katalysatoren wartet, die möglicherweise erst in Monaten eintreten, existiert ein Einstieg, bei dem das entscheidende Ereignis bereits terminiert ist. In früheren Zyklen entstanden die stärksten Renditen nicht bei Assets, die auf Klarheit warteten, sondern bei Projekten, die mit fertiger Infrastruktur ins Listing gingen.

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Pepeto ist kein Projekt, das von Spekulation und leeren Zeitplänen lebt. Der Trading Hub prüft jeden Token-Vertrag, bevor Kapital einfließt, und schützt Wallets vor betrügerischen Launches, die in früheren Zyklen Milliarden vernichtet haben. PepetoSwap verbindet jeden Trade ohne Kosten, sodass Positionen beim Ein- und Ausstieg vollständig erhalten bleiben. Wer bei der XRP Prognose beobachtet, wie XRP über Monate in Richtung 1,45 Dollar schleicht, übersieht, dass dieser Vorverkauf in einem einzigen Listing-Tag mehr Distanz bietet.

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Jedes Tool ist direkt mit dem Token verbunden, sodass die Aktivität auf dem Trading Hub die Nachfrage nach dem antreibt, was die Wallets im Inneren halten. Der Nutzen verschwindet nicht, wenn der Markt rotiert, weil die Notwendigkeit, Token zu prüfen und ohne Gebühren zu handeln, unabhängig davon bestehen bleibt, ob das Kapital Meme-Coins, KI-Projekte oder Erholungstrades jagt.

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Genau deshalb hat Pepeto 9,77 Millionen Dollar bei einem Preis von 0,0000001868 Dollar eingesammelt, während der Fear and Greed Index im einstelligen Bereich lag. Der Pepe-Mitgründer hat dies zusammen mit einem ehemaligen Binance-Listing-Experten aufgebaut und SolidProof hat jeden Vertrag geprüft und die gesamte Codebasis zertifiziert, bevor der Vorverkauf begann, sodass Anleger wissen, dass eine unabhängige Prüfstelle die Sicherheit bestätigt hat. Meme-Energie und echte Handelstools in einem einzigen Vorverkauf zu vereinen ist etwas, das einmal pro Zyklus erscheint. Kein anderer Token trägt einen bewährten Mitgründer, einen funktionierenden Trading Hub und ein bestätigtes Listing zum selben Einstiegspunkt, weshalb die Wallets, die bereits drin sind, genau wissen, was das Listing bringt.

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Fazit

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Die XRP Prognose hat reale Katalysatoren gewonnen, doch kein Katalysator verändert die Mathematik so wie ein bestätigtes Listing für einen Vorverkauf bei Bruchteilen eines Cents. Der Pepe-Mitgründer bewies bereits, dass diese Formel funktioniert, als er einen Token ohne Produkte auf 11 Milliarden Dollar brachte, und hat nun einen kompletten Trading Hub mit SolidProof-Zertifizierung und Binance-Listing aufgebaut. Über die offizielle Pepeto-Website auf Pepetoswap.com belegen 9,77 Millionen Dollar die Überzeugung der frühen Teilnehmer. Sobald der Handel auf Binance beginnt, endet der Vorverkaufseinstieg endgültig und der aktuelle Preis gehört der Vergangenheit an. Wer jetzt einsteigt, steigt in das ein, was das Kapital bereits bestätigt hat.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die XRP Prognose für Mai 2026?

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XRP handelt bei 1,37 Dollar mit Widerstand bei 1,50 Dollar. Ein Cup-and-Handle-Muster zeigt ein Ziel von 1,70 Dollar, falls der CLARITY Act Markup vor dem 21. Mai stattfindet. Ohne Markup könnte XRP bei 1,30 bis 1,40 Dollar verbleiben.

Ist Pepeto ein stärkerer Einstieg als die XRP Prognose zu verfolgen?

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Mit dem Pepe-Mitgründer, einem Trading Hub und einem bestätigten Listing zeigt die offizielle Pepeto-Website unter Pepetoswap.com eine Kombination, die kein großer Coin zum Vorverkaufspreis trägt. SolidProof hat die Codebasis zertifiziert.