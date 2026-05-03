Ethereum Prognose Mai 2026: Altseason-Signal blinkt, während Shiba Inu 93 Prozent unter dem Hoch kämpft

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Ethereum zeigt im Mai relative Stärke gegenüber Bitcoin, und das ETH/BTC-Verhältnis hat sich deutlich zugunsten von ETH verschoben, was Analysten als Frühsignal für eine Kapitalrotation werten. Historisch bringt der Mai ETH durchschnittlich 30 bis 35 Prozent Rendite, kein anderer Monat erreicht diese Stärke. Shiba Inu dagegen steht 93 Prozent unter seinem Allzeithoch von Oktober 2021 und notiert bei rund 0,000006 Dollar. Der neue ShibClaw-AI-Pivot hat den Shiba Inu Kurs bisher nicht bewegt, und frühere Initiativen blieben wirkungslos. Die Ethereum Prognose für 2026 sieht Kurse zwischen 2.300 und 3.900 Euro, doch ein 10x dauert Jahre von einer Basis mit 275 Milliarden Dollar. Shiba Inu müsste 1.500 Prozent steigen, um nur 0,0001 Dollar zu erreichen, eine Bewertung von fast 59 Milliarden Dollar. Der Mai könnte eine Altseason einleiten, aber die wirklich großen Multiplikatoren liegen woanders. In jedem Zyklus lieferten Presales die Vielfache, die etablierte Token nicht bieten konnten. Dieser Artikel analysiert beide Prognosen und zeigt das Projekt, das gerade das meiste Kapital einsammelt.

Ethereum Prognose Mai 2026: Altseason-Signale treffen auf Shiba Inu unter Druck

ETH hält sich über der wichtigen Zone von 2.300 Dollar, während Bitcoin bei rund 77.000 Dollar konsolidiert und kaum Eigeninitiative zeigt. Das ETH/BTC-Verhältnis hat sich in den letzten Tagen zugunsten von Ethereum bewegt, was Marktbeobachter als klassisches Frühsignal für eine Kapitalrotation werten, wie avronline berichtet. Historisch gingen solche Bewegungen oft einer Altcoin-Rally voraus, bei der Kapital aus Bitcoin in Ethereum und anschließend in kleinere Altcoins fließt. Der Mai ist seit dem Start von Ethereum der stärkste Monat mit einer durchschnittlichen Rendite von 30 bis 35 Prozent. Am 8. Mai werden allerdings 387,6 Millionen ERC20-Token freigeschaltet, was laut IT Boltwise für erhöhte Volatilität sorgen könnte.

Shiba Inu erzählt im Mai eine völlig andere Geschichte. SHIB notiert bei rund 0,000006 Dollar und hat seit Jahresbeginn etwa 20 Prozent seines Wertes verloren. Der Token steht damit 93 Prozent unter seinem Allzeithoch von Oktober 2021, als eine einzige Wallet 8.000 Dollar in 5,7 Milliarden verwandelte. Der neue ShibClaw-AI-Pivot soll KI-Agenten und kostengünstige Mikrotransaktionen auf die Blockchain bringen und dem Projekt neuen Nutzen geben. Doch frühere Transformationsversuche wie das Hunde-Metaverse und die Shibarium-Blockchain haben den Shiba Inu Kurs nicht nachhaltig bewegt.

Die Zahlen zeigen die Grenzen beider Token deutlich. Die Ethereum Prognose für 2026 liegt laut Analysten bei 2.300 bis 3.900 Euro, was solides Wachstum bedeutet, aber keinen Multiplikator, der ein kleines Portfolio verwandelt. Standard Chartered sieht ETH bei 22.000 Dollar bis 2028, ein respektables 10x über zwei Jahre von einer Basis mit 275 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. SHIB bräuchte 1.509 Prozent allein für 0,0001 Dollar, was einer Bewertung von fast 59 Milliarden Dollar entsprechen würde. Ethereum hat nur ein einziges Mal echte Frühphasen-Renditen geliefert, bei seinem Presale zu 0,31 Dollar, bevor die Welt wusste, was Ethereum war. Presales bleiben der einzige Einstiegspunkt im Kryptomarkt, an dem die Mathematik solcher Vielfache noch funktioniert, und der Presale, der gerade das meiste Kapital einsammelt, ist Pepeto.

Pepeto: Das DeFi-Projekt, das Ethereums Gebührenprobleme angreift

Die Ethereum Prognose zeigt langfristiges Wachstum, aber genau die hohen Gasgebühren, die ETH-Nutzer täglich belasten, öffnen die Tür für Projekte mit einer besseren Kostenstruktur. Pepeto hat über 9,77 Millionen Dollar eingesammelt, weil die Plattform genau diese Probleme löst.

Pepeto greift die Verluste an, die Ethereum-Wallets jeden Tag durch Gebühren erleiden. Gas auf Ethereum macht kleine Trades unrentabel, bevor sie überhaupt ausgeführt werden. Pepeto hat eine Exchange-Schicht gebaut, die Trades bündelt und innerhalb des Protokolls verarbeitet, anstatt jeden einzelnen durch Ethereum zu schicken, wo jede Transaktion Gaskosten verursacht. Das Protokoll übernimmt die Gebühren intern, sodass der Trader nichts bezahlt. Jeder verarbeitete Trade erzeugt Nachfrage nach dem Token, exakt das Modell, das Binance mit BNB betreibt.

Pepeto folgt einem ähnlichen Pfad wie dem, der Shiba Inu zu einem der profitabelsten Trades in der Geschichte des Kryptomarktes machte. SHIB hatte kein Produkt, kein bekanntes Team und keinen Grund zu existieren außer der Community, die entschied, dass es zählt. Das reichte aus, um den Token von neun Nullen auf eine Spitze von 40 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung zu treiben.

Die Wallets, die mit Shiba Inu Millionen verdient haben, hatten keinen glücklichen Zufall. Sie hatten Informationen vor dem Rest des Marktes, und genau so tauchen dieselben Adressen immer wieder auf der Gewinnerseite jedes großen Listings auf. Der Unterschied heute ist, dass die Blockchain ihre Bewegungen nachverfolgbar gemacht hat, und jeder, der aufpasst, kann genau sehen, wohin sie als Nächstes gehen. Die Sicherheit des gesamten Projekts steht auf einem geprüften Fundament, weil SolidProof die komplette Codebasis auditiert und verifiziert hat, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde. Genau diese Wallets steigen jetzt in den Pepeto-Presale ein.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt langfristiges Wachstum, und Shiba Inu sucht mit ShibClaw nach neuem Nutzen jenseits der Meme-Wurzeln. Doch selbst das beste ETH-Ergebnis ist ein 10x über Jahre von einer Basis mit 275 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Pepeto setzt dort an, wo SHIB seinen Höhepunkt erreichte, und baut mit funktionierenden Tools und einer auditierten Codebasis von dort aus auf. Für alle, die Shiba Inu verpasst haben, bietet der Presale ein vergleichbares Setup mit stärkeren Grundlagen in einer früheren Phase. Das Binance-Listing rückt näher, derselbe Katalysator, der SHIB über Nacht in ein globales Asset verwandelte. Der Einstieg ist auf der offiziellen Pepeto-Website noch offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Ethereum Prognose für Mai 2026 aus?

Die Ethereum Prognose für Mai 2026 zeigt Kurse zwischen 2.000 und 2.700 Dollar. Das ETH/BTC-Verhältnis dreht zugunsten von Ethereum, was als Frühindikator für eine Altseason gilt. Am 8. Mai könnten Token-Freischaltungen für Volatilität sorgen, aber der historisch starke Mai spricht für eine positive Entwicklung.

Warum vergleichen Analysten Pepeto mit Shiba Inu?

Pepeto folgt einem ähnlichen Pfad wie Shiba Inu vor dem Durchbruch, allerdings mit funktionierenden Tools wie gebührenfreiem Trading und einem KI-Vertragsscanner. Der Presale hat bereits 9,77 Millionen Dollar eingesammelt, das komplette Projekt wurde von SolidProof auditiert, und das Binance-Listing rückt näher. Alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website verfügbar.