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Standard Chartered hat seine Ethereum Prognose von $4.000 auf $7.500 angehoben und damit selbst die optimistischsten Anleger überrascht. Der ETH-Kurs notiert am 1. Mai 2026 bei rund $2.293 und müsste sich verdreifachen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Glamsterdam-Upgrade soll in den kommenden Wochen die Gasgebühren um bis zu 78 Prozent senken und die Verarbeitungskapazität auf 10.000 Transaktionen pro Sekunde steigern. Spot-ETH-ETFs haben seit ihrer Einführung kumulative Nettozuflüsse von rund 11,6 Milliarden Dollar verzeichnet. Gleichzeitig ist das Angebot an ETH auf den Börsen auf ein Jahrestief gesunken. Citi hält an einem konservativen Kursziel von $3.175 fest, während Arthur Hayes Preise über $10.000 für möglich hält. Die Spanne der Ethereum Prognose war selten so breit wie in diesem Frühjahr. Doch während Großanleger auf eine Verdreifachung wetten, entsteht in einem anderen Marktsegment eine ganz andere Rechnung. Dieser Artikel zeigt, was die Daten sagen und wo das eigentliche Potenzial liegt.

Ethereum Prognose: Standard Chartered setzt $7.500 als Jahresziel für 2026

Standard Chartered hat seine Ethereum Prognose im Verlauf der letzten Monate mehrfach angepasst. Analyst Geoff Kendrick hatte das Kursziel im März 2025 zunächst von $10.000 auf $4.000 gesenkt, weil Layer-2-Netzwerke wie Base die Gebühreneinnahmen vom Mainnet abzogen. Laut CoinGecko revidierte die Bank diese Einschätzung nach dem Kursanstieg über $4.700 im August 2025 und legte einen neuen Pfad vor. Das aktuelle Jahresziel liegt bei $7.500, gefolgt von $15.000 für 2027 und $40.000 für das Ende des Jahrzehnts. Die Bank begründet den Optimismus mit der steigenden Nachfrage institutioneller Käufer und dem wachsenden Markt für tokenisierte Vermögenswerte.

Ethereum notiert am 1. Mai 2026 bei rund $2.293 laut Fortune mit einer Marktkapitalisierung von etwa 233 Milliarden Dollar. Das Glamsterdam-Upgrade steht unmittelbar bevor und soll die Gasgebühren drastisch senken. Spot-ETH-ETFs haben kumulative Nettozuflüsse von rund 11,6 Milliarden Dollar erreicht, obwohl die letzte Aprilwoche Abflüsse von 160 Millionen Dollar brachte. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei etwa $2.345 und bildet den nächsten technischen Widerstand. VanEck projiziert $6.000 für den aktuellen Zyklus, während Bernstein $5.500 ansetzt. Selbst das optimistischste Szenario von Standard Chartered bedeutet eine Verdreifachung über acht Monate, was bei einem Vermögenswert dieser Größe Zeit und günstige Bedingungen erfordert.

Die Ethereum Prognose ist damit so optimistisch wie selten zuvor, doch die Mathematik einer 233-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung bremst die Geschwindigkeit des Wachstums. Ein Kursanstieg von $2.293 auf $7.500 verlangt, dass sich der gesamte Markt in dieselbe Richtung bewegt. Jeder Prozentpunkt Gewinn erfordert Milliarden an neuem Kapital. In früheren Zyklen war es oft nicht die größte Kryptowährung, die die höchsten Renditen lieferte, sondern Projekte in einer frühen Entwicklungsphase. Die Frage, die sich für viele Anleger stellt, lautet daher nicht nur, ob ETH $7.500 erreicht, sondern wo das Verhältnis von Einstiegspreis zu Aufwärtspotenzial am günstigsten ausfällt.

Pepeto: Der Presale, der vom ETH-Handelsvolumen profitiert, egal wohin der Kurs geht

Während die Ethereum Prognose zwischen $3.175 und $7.500 pendelt, fließt Kapital bereits in ein Projekt, das nicht auf die Richtung des ETH-Kurses angewiesen ist. Die Logik dahinter ist einfach: Wer an einer Börse verdient, profitiert vom Handelsvolumen selbst, nicht von der Kursbewegung. Genau dieses Prinzip macht einen Presale interessant, der in den letzten Wochen zunehmend Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.

Pepeto setzt genau hier an, denn die Börse erhebt Gebühren auf jeden einzelnen Handel auf der Plattform. Trades finden statt, ob ETH auf $7.500 steigt oder auf $2.000 zurückfällt. Presale-Teilnehmer erhalten nach dem Start einen Anteil an allen Handelsgebühren der Börse, nicht als kurzfristigen Bonus, sondern als dauerhafte Beteiligung an jedem zukünftigen Trade. Nachdem dieses Detail bekannt wurde, war die letzte Phase innerhalb von 24 Stunden ausverkauft, und mehr als $200.000 flossen in einem Tempo in den Presale, das in diesem Marktumfeld niemand erwartet hatte.

Der Gründer, der Pepe zu einem Token mit 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung machte, ist zurückgekehrt und baut nun eine Börse, die jede Blockchain über eine Cross-Chain-Bridge verbindet. Das eigentliche Geld liegt im Handelsvolumen, nicht in der Vorhersage von Kursbewegungen. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales auditiert und verifiziert, sodass die Sicherheit des Systems unabhängig bestätigt wurde, bevor der erste Dollar in das Projekt floss. Die Kombination aus einem verifizierten Audit, einem Gründer mit nachgewiesener Erfolgsbilanz und funktionierenden Börsenwerkzeugen zu diesem Preis ist am Markt selten zu finden.

Die Finanzierung hat $9,77 Millionen überschritten, während die Ethereum Prognose weltweit für Schlagzeilen sorgte. Die Binance-Listung rückt nach Angaben des Teams näher, als es Außenstehende derzeit für möglich halten. Der Einstieg bei $0,0000001868 wird mit jeder Phase kleiner, und sobald der Presale endet, wird dieser Preis nur noch denjenigen in Erinnerung bleiben, die früh gehandelt haben. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.

Fazit

Standard Chartered hat ETH das stärkste Kursziel des gesamten Jahres gegeben, doch selbst $7.500 verlangt eine Verdreifachung über acht Monate bei einer Marktkapitalisierung von 233 Milliarden Dollar. Für Anleger, die nach einem günstigeren Verhältnis von Einstieg zu Aufwärtspotenzial suchen, bietet der Kryptomarkt derzeit eine Alternative. Die Differenz zwischen dem Presale-Preis von Pepeto und der Börsenlistung beschreibt die gesamte Chance, und sie schließt sich dauerhaft, sobald die Binance-Listung aktiv wird. Die Aufmerksamkeit wächst von Woche zu Woche, und die Ethereum Prognose steigt weiter. Wenn das Glamsterdam-Upgrade frisches ETH-Volumen erzeugt, fließt dieses Volumen durch genau die Börse, die dieser Presale finanziert. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website auf PepetoSwap.com, solange der aktuelle Preis noch verfügbar ist.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Ethereum Prognose für Ende 2026?

Standard Chartered hat die Ethereum Prognose auf $7.500 zum Jahresende 2026 angehoben, während Citi bei $3.175 bleibt. Das Glamsterdam-Upgrade und steigende ETF-Zuflüsse gelten als wichtigste Katalysatoren für den prognostizierten Kursanstieg von derzeit rund $2.293.

Warum gilt Pepeto als alternative Einstiegsmöglichkeit zu Ethereum?

Pepeto bietet bei einem Preis von $0,0000001868 verifizierte Börsenwerkzeuge und eine bevorstehende Binance-Listung, die Vervielfachungspotenzial eröffnet, das Ethereum bei einer Marktkapitalisierung von 233 Milliarden Dollar in absehbarer Zeit nicht bieten kann. Der Presale hat bisher $9,77 Millionen eingesammelt. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.