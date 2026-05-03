Axactor ASA kündigt richtungsweisende Transaktion an, während Pioneer Credit weiterhin Analysten beeindruckt

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Strategische Unterstützung durch Fortress und Geveran stärkt Axactors Bilanz, während sich verbessernde Schuldenmärkte die Stimmung unter Wettbewerbern heben

Axactor ASA (ISIN: NO0010840515) hat eine bedeutende Rekapitalisierung und strategische Partnerschaft vorgestellt, die darauf abzielt, das Wachstum im europäischen Markt für notleidende Kredite (Non-Performing Loans, NPL) zu beschleunigen. Dieser Schritt unterstreicht das zunehmende Interesse von Investoren an Plattformen für distressed debt. Die Transaktion wird vom langjährigen Aktionär Geveran Trading sowie vom globalen Vermögensverwalter Fortress Investment Group unterstützt und soll die Finanzierungsbasis des Unternehmens deutlich stärken sowie dessen Kapazität für neue Investitionen erweitern.

Der in Oslo börsennotierte Forderungskäufer und -dienstleister plant, im Rahmen einer Privatplatzierung Mittel in Höhe des NOK-Gegenwerts von 200 Millionen Euro zu einem Preis von 4,70 NOK je Aktie aufzunehmen. Davon sind bereits 175 Millionen Euro durch Geveran und Fortress zugesagt und garantiert, was ein starkes Signal institutionellen Vertrauens darstellt. Zusätzlich beabsichtigt Axactor, abhängig von den Marktbedingungen, bis zu weitere 20 Millionen Euro über ein Folgeangebot an berechtigte bestehende Aktionäre einzuwerben.

Nach Abschluss der Transaktion wird Fortress voraussichtlich rund 31% des Unternehmens halten, nachdem die erforderlichen regulatorischen Genehmigungen für eine bedeutende Beteiligung erteilt wurden. Geveran wird eine Mindestbeteiligung von 33,4% behalten. Die Transaktion umfasst zudem den Verkauf eines Seed-Portfolios im Wert von 100 Millionen Euro in ein gemeinsam gehaltenes Investmentvehikel sowie eine fünfjährige Co-Investment-Vereinbarung, die die Portfolioakquisitionen beschleunigen soll.

Die Partnerschaft geht über die reine Kapitalbereitstellung hinaus: Fortress wird voraussichtlich im Aufsichtsrat vertreten sein und damit seine Rolle bei der strategischen Ausrichtung von Axactor weiter festigen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Underwriting-Fähigkeiten zu verbessern, den Zugang zu großvolumigen Transaktionen zu erleichtern und ein flexibleres sowie kapitaleffizienteres Wachstumsmodell zu unterstützen.

Axactor erklärte, dass die Transaktion die Verschuldung deutlich reduzieren und die Finanzierungskosten senken werde. Dadurch soll das Unternehmen in die Lage versetzt werden, das jährliche Investitionsvolumen ab 2027 auf 200 bis 400 Millionen Euro zu steigern. Angestrebt werden ein durchschnittliches jährliches Wachstum der Drittparteien-Inkassoerlöse von rund 10% sowie eine Eigenkapitalrendite von über 15%. Zudem wurde signalisiert, dass ab Mitte 2027 Ausschüttungen an Aktionäre geplant sind.

Der Zeitpunkt der Transaktion spiegelt ein sich allmählich verbesserndes Umfeld für den europäischen NPL-Sektor wider. Höhere Zinsen und restriktivere Kreditbedingungen führen zu einem steigenden Angebot notleidender Vermögenswerte seitens der Banken, wodurch sich Chancen für spezialisierte Käufer mit Zugang zu Kapital und Servicing-Infrastruktur ergeben. Axactor, das in mehreren europäischen Ländern tätig ist, baut seine Plattform gezielt aus, um dieses Angebot zu nutzen, mit Fokus auf Kosteneffizienz und disziplinierte Portfolioauswahl.

Strategisch könnte die Beteiligung von Fortress - einem langjährigen Investor im europäischen Kreditmarkt - Axactors Fähigkeit stärken, um größere und komplexere Portfolios zu konkurrieren. Die Co-Investment-Struktur ermöglicht zudem Wachstum, ohne die eigene Bilanz übermäßig zu belasten - ein entscheidender Faktor in einem Sektor, in dem Renditen stark von Preisdiziplin und Rückgewinnungsquoten abhängen.

Gleichwohl bleibt die Umsetzung entscheidend. Ein rascher Anstieg der Investitionsvolumina kann Risiken mit sich bringen, insbesondere wenn die Underwriting-Standards nachlassen oder sich das makroökonomische Umfeld verschlechtert. Die Rückflüsse aus gekauften Portfolios sind sensibel gegenüber Beschäftigungstrends und dem Verhalten der Kreditnehmer, während die Integration neuer Kapitalpartner zusätzliche operative Komplexität schaffen kann.

Während Axactors Transaktion auf verbesserte Bedingungen in Europa hinweist, zeigen sich ähnliche Trends auch in anderen Märkten. In Australien rückt Pioneer Credit (ISIN: AU000000PNC0) zunehmend in den Fokus von Analysten, da sich die Dynamik des Kreditzyklus zu verbessern beginnt.

Laut dem Research-Bericht von Canaccord Genuity "Two upgrades, one clear message: PNC's opportunity is real" (März 2026) wurde die Kaufempfehlung für Pioneer bestätigt und das Kursziel von 1,15 AUD auf 1,31 AUD angehoben, gestützt durch eine bessere Gewinntransparenz und ein unterstützendes Marktumfeld. Der Broker verweist auf die Hebelwirkung durch steigende Kreditausfälle bei Kreditkarten sowie die mögliche Wiederaufnahme von Forward-Flow-Vereinbarungen mit großen Banken, die das Portfolioangebot deutlich erhöhen könnten.

Die jüngste operative Entwicklung untermauert diese Einschätzung. Pioneer meldete für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 einen Nettogewinn von 10,2 Millionen AUD - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr - unterstützt durch verbesserte Margen und niedrigere Finanzierungskosten. Die Zahlungseingänge blieben mit rund 71-75 Millionen AUD robust, während das EBITDA auf über 51 Millionen AUD stieg, was die anhaltende Kostendisziplin und operative Hebelwirkung bei zunehmenden Volumina widerspiegelt.

Auch in der zweiten Jahreshälfte setzte sich die Dynamik fort: Nach Refinanzierungsmaßnahmen erhöhte das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 auf mindestens 23 Millionen AUD. Diese Maßnahmen sollen ab dem Geschäftsjahr 2027 jährliche Zinseinsparungen von über 4,6 Millionen AUD ermöglichen und damit das Ertragsprofil sowie die Kapitalstruktur stärken. Analysten prognostizieren für 2026 einen Nettogewinn von rund 23,6 Millionen AUD, mit weiterem Wachstum in den Folgejahren, was das Potenzial für eine nachhaltige Ergebnissteigerung unterstreicht.

Trotz dieser verbesserten Perspektiven wird Pioneer weiterhin mit vergleichsweise moderaten Bewertungsmultiplikatoren gehandelt, was Spielraum für eine Neubewertung bietet, sofern die operative Umsetzung stabil bleibt. Die Kombination aus steigender Profitabilität, sinkenden Finanzierungskosten und der Exponierung gegenüber einem sich erholenden Markt für Forderungskäufe positioniert das Unternehmen als Hebel auf bessere Marktbedingungen.

Für Investoren deuten die Entwicklungen bei Axactor und Pioneer Credit auf einen breiteren Wandel in den globalen Märkten für notleidende Kredite hin. Mit der Stabilisierung der Finanzierungsbedingungen und einem zunehmenden Angebot an Vermögenswerten sind gut kapitalisierte Anbieter mit skalierbaren Plattformen zunehmend in der Lage, Wachstum zu realisieren.

Mit Blick nach vorn wird Axactors unmittelbare Priorität darin bestehen, das neue Kapital effizient einzusetzen und gleichzeitig die Underwriting-Disziplin aufrechtzuerhalten, um die gestärkte Bilanz in höhere Renditen umzusetzen. Pioneer hingegen wird sich darauf konzentrieren, das Gewinnmomentum aufrechtzuerhalten und von einem günstigeren Marktumfeld in Australien zu profitieren.

Die nächste Phase für beide Unternehmen hängt maßgeblich von der Umsetzung ab, doch der grundlegende Trend ist klar: Nach einer Phase verhaltener Aktivität zeigt der Markt für Forderungskäufe wieder neue Dynamik, wobei Kapital, Chancen und Investoreninteresse zunehmend in Einklang kommen.

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Quellen:

https://pioneercredit.com.au/for-business/shareholders/news-and-announcements

https://www.axactor.com/transformational-transaction-backed-by-fortress-and-geveran-to-support-next-phase-of-growth

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Pioneer Credit Limited

Land: Australien

ISIN: AU000000PNC0

https://pioneercredit.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000PNC0,NO0010840515