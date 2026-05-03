Beim Multitasking in unserem beruflichen und privaten Leben hat unser Gehirn gelernt, Aufgaben effektiv hintereinander abzuarbeiten. Doch auch dieses Vorgehen stößt an seine Grenzen. Was uns aus dem Konzept bringt, erklärt ein Psychologe. Während einer Konferenz Notizen machen, zugleich zuhören, das Wichtigste filtern und gegebenenfalls eigene Ideen einbringen: Aufgaben, die von uns mehrere Dinge gleichzeitig fordern, sind nur allzu täglich. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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