© Foto: picture alliance / PhotoshotDer Karlsruher Nahverkehrsspezialist init hat sich den Auftrag zur Modernisierung des Sydneyer Ticketsystems gesichert - 380 Millionen Euro, zehn Jahre Laufzeit. Was steckt hinter dem größten Deal der Firmengeschichte?Mit einem Milliardenauftrag aus Australien schreibt der Karlsruher Nahverkehrstechniker init innovation in traffic systems (init) erneut Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen hat sich den Zuschlag für die Modernisierung des Opal-Ticketsystems im öffentlichen Nahverkehr von Sydney gesichert. Der Kontrakt hat ein Gesamtvolumen von rund 380 Millionen Euro, der damit den bisherigen Rekordauftrag aus Atlanta aus dem Jahr 2024 deutlich übersteigt. Das geht aus einer aktuellen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE