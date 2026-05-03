Das Kursverhalten der Volkswagen-Aktie verbleibt in einem trüben Fahrwasser. Während des Aprilhandels konnte der Kursverlauf abermals nicht überzeugen, sodass man nunmehr von einer Trendfortsetzung gen Süden ausgehen sollte. Das charttechnische wie auch fundamentale Umfeld ist schlichtweg schwach einzuschätzen. Der Boden wird brüchig Rund um 87 € baute die Aktie in den vergangenen Monaten einen Boden aus, welcher bislang mit Bravour verteidigt werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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