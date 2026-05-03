Die mit Spannung erwarteten Apple-Zahlen fielen recht beeindruckend aus. Doch der Funke wollte auf die Aktie nicht so ganz überspringen. Obgleich die Aktie mit leichten Kursgewinnen auf die Daten reagierte, blieb ein Kursfeuerwerk letztendlich aus. Dabei wäre ein dynamischer Vorstoß auf der Oberseite jetzt eminent wichtig, um die Chartkonstellation zu klären.Apple mit starken Zahlen Apple berichtete über das 2. Quartal (gleichbedeutend mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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