Hamburg/München (ots) -Eierstockkrebs ist oft eine heimtückische Erkrankung. Denn gerade im Frühstadium macht er häufig keine oder nur unspezifische Beschwerden, die leicht als "harmlos" abgetan werden können - etwa anhaltende abdominelle Schmerzen und Beschwerden wie Verdauungsprobleme, Völlegefühl sowie häufiges Wasserlassen.[1] In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 7.000 Frauen an Eierstockkrebs.[2] Eine aktuelle Online-Befragung unter 1.500 Frauen ab 45 Jahren zeigt nun: Obwohl der Begriff vielen vertraut ist, fehlt oft das entscheidende Wissen, um mögliche Warnzeichen einzuordnen und rechtzeitig ärztlichen Rat suchen zu können.Bekanntheit ja - Handlungssicherheit neinDie Ergebnisse der Befragung machen deutlich, wo Aufklärung dringend ansetzen muss:- 86 % der befragten Frauen haben schon von Eierstockkrebs gehört - aber nur 16 % fühlen sich gut informiert.- In einer offenen Frage konnten 64 % kein typisches Symptom spontan benennen ("weiß ich nicht").- Bei Beschwerden würden 27 % zunächst abwarten, ob es von selbst besser wird.- Gleichzeitig wünschen sich 79 % Informationen direkt in der Arztpraxis."Die Studienergebnisse verdeutlichen, dass wir Frauen nicht nur den Begriff Eierstockkrebs näherbringen müssen, sondern ihnen auch konkretes Wissen zur Erkrankung an die Hand geben sollten. Aufklärung bedeutet nicht, Angst zu machen - sondern Orientierung zu geben. Welche Beschwerden sollte man ernst nehmen, wenn sie anhalten oder neu auftreten? Und wann ist es sinnvoll, sie abklären zu lassen - einfach zur Sicherheit", sagt: Prof. Dr. Beyhan Ataseven, Gynäkologin und Direktorin der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität Bielefeld am Klinikum Lippe/Detmold.Welt-Eierstockkrebs-Tag (WOCD) am 8. Mai 2026: AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme setzen sich für mehr Aufklärung einGenau hier setzt die Aufklärungsarbeit der AstraZeneca GmbH und MSD Sharp & Dohme GmbH an. Anlässlich des Welt-Eierstockkrebs-Tages am 8. Mai 2026 schließen sie sich mit Expert:innen und Betroffenen zusammen, um Wissen zugänglich zu machen, Gespräche zu erleichtern und die Erkrankung hervorzuheben. Dieses Ziel wird durch umfangreiche Aufklärungsmaßnahmen unterstützt:- "Gesunde Stunde" bei Klassik Radio (Radiobeitrag): Am Samstag, den 30. Mai 2026, um 17:00 Uhr widmet sich die Sendung dem Thema "Eierstockkrebs". Prof. Beyhan Ataseven und Jennifer Beinker (Betroffene) sprechen u. a. darüber, warum Eierstockkrebs häufig als "stille Krankheit" bezeichnet wird, wie Krebs generell entsteht sowie welche Auswirkungen genetische Faktoren auf die Therapiewahl haben können - und darüber, warum es so wichtig ist, auch unspezifische Beschwerden ernst zu nehmen, abklären zu lassen und sich generell zu informieren. Wer die Ausstrahlung verpasst, bekommt eine zweite Chance: Die Sendung kann im Nachgang auch online unter www.klassikradio.de angehört werden.- Newsletter-Kampagne zur Aufklärung von Frauen in der Risikogruppe: Abonnent:innen der renommierten Frauenzeitschriften "BUNTE" und "Für Sie" erhalten wissenswerte Informationen rund um das Thema Eierstockkrebs. Wussten Sie beispielsweise, dass Eierstockkrebs eine von 74 Frauen betreffen kann?[2] Und dass eine Mutation des BRCA1-Gens das Risiko an Eierstockkrebs bis zum 80. Lebensjahr zu erkranken von 1-2 % auf 45 % erhöht?[3]- Unterstützende Social Media-Aktivitäten auf den Firmenkanälen: Auf LinkedIn und Instagram werden informative Inhalte geteilt, um das Bewusstsein für Eierstockkrebs zu schärfen und zur aktiven Teilnahme an der WOCD2026-Bewegung zu motivieren. Folgen Sie diesen Kanälen für mehr Informationen: AstraZeneca GmbH: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/astrazeneca/) und Instagram (https://www.instagram.com/astrazeneca_germany/); MSD Sharp & Dohme GmbH: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/msd-deutschland/) und Instagram (https://www.instagram.com/msd_deutschland/)."Ich habe mit 35 Jahren die Diagnose Eierstockkrebs bekommen - zuvor hatte ich noch nie etwas von der Erkrankung gehört. Ich hätte mir gewünscht, dass ich erste Anzeichen bereits gekannt hätte. Deshalb unterstütze ich sehr gern die Aufklärungsarbeit von AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme. Gemeinsam können wir Frauen informieren und das Bewusstsein für die Erkrankung erhöhen", Jennifer Beinker, 38 Jahre und Eierstockkrebs-Betroffene.Informationen & HilfestellungenVerlässliche und verständliche Informationen rund um Eierstockkrebs - u. a. zu möglichen Warnzeichen, Diagnostik, Therapie, Nachsorge und Unterstützungsangeboten - finden Interessierte auf: www.wegweiser-eierstockkrebs.de.WOCD2026 WorldOvarianCancerDay WeltEierstockkrebsTagÜber die BefragungGrundlage der Angaben ist eine quantitative Online-Befragung, durchgeführt von der GIM - Gesellschaft für Innovative Marktforschung mbH. Befragt wurden 1.500 Frauen ab 45 Jahren in Deutschland (Feldzeit: 08.-19.12.2025). Rekrutierung erfolgte über ein Online-Panel. Ausgeschlossen wurden Frauen mit medizinischem Hintergrundwissen sowie Frauen, die direkt oder indirekt von Eierstockkrebs betroffen sind. Ziel der Erhebung war es, Bekanntheit, Wissen zu Symptomen und Risikofaktoren sowie Informationsbedarf rund um Eierstockkrebs zu erfassen.Über AstraZenecaDie AstraZeneca GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC. AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie, konzentriert. AstraZeneca mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, ist in über 125 Ländern tätig. Die innovativen Medikamente des Unternehmens werden von Millionen von Patient:innen weltweit eingesetzt. Weitere Informationen auf www.astrazeneca.de.Über MSDBei MSD, in den USA und Kanada bekannt als Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, eint uns ein Ziel: Wir nutzen führende wissenschaftliche Erkenntnisse, um auf der ganzen Welt Leben zu retten und mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Bereits seit über 130 Jahren stehen wir durch die Entwicklung wichtiger neuer Medikamente und Impfstoffe für Fortschritt. Unser Anspruch ist es, als forschendes biopharmazeutisches Unternehmen global führend zu sein - und wir entwickeln innovative Gesundheitslösungen und Wirkstoffe, die die Prävention und Behandlung von Krankheiten bei Menschen und Tieren weiter verbessern. Wir fördern Vielfalt und Inklusion in unseren Teams weltweit und handeln jeden Tag verantwortungsbewusst, um allen Menschen eine sichere, nachhaltige und gesunde Zukunft zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.de und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/msd-deutschland/), Instagram (https://www.instagram.com/msd_deutschland/) und YouTube (https://www.youtube.com/user/MsdDeutschland).Presseinformationen von MSD sind im Internet unter www.msd-presse.de abrufbar. Fachpresseinhalte sind zugangsbeschränkt.Über die strategische Zusammenarbeit von AstraZeneca und MSDIm Juli 2017 gaben AstraZeneca und Merck & Co, Inc. (außerhalb der USA und Kanadas als MSD bekannt) in Kenilworth, NJ, USA, ihre globale strategische Zusammenarbeit in der Onkologie bekannt.DE-93767/04-26Referenzen[1] Leitlinienprogramm Onkologie. S3-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Nachsorge maligner Ovarialtumoren. Langversion 6.1. Januar 20026, Online unter: https://ots.de/ujeA9K. [zuletzt abgerufen: 14.04.2026].[2] Robert Koch-Institut. Krebs in Deutschland für 2021-2023. 15. Ausgabe, Berlin 2025 (Kapitel 3.21 Eierstöcke). Online unter: https://ots.de/oSfO06 [zuletzt abgerufen: 25.03.2026].[3] Deutsches Konsortium Familiärer Brust- und Eierstockkrebs. Die Versorgung von Krebspatientinnen mit Verdacht auf familiären Brust- und Eierstockkrebs - Informationsbroschüre für Ärztinnen und Ärzte. Online unter: https://www.konsortium-familiaerer-brustkrebs.de/informationsmaterialien/. [zuletzt abgerufen: 10.04.2026]Pressekontakt:Nadine FröhlingSenior Manager PR & CommunicationsAstraZeneca GmbHFriesenweg 2622763 HamburgTel.: +49 1621398625E-Mail: nadine.froehling@astrazeneca.comEllen DrechslerSnr. Spclst Business Communications,Public Affairs, SustainabilityMSD Sharp & Dohme GmbHLevelingstr. 4a81673 MünchenTel.: +49 89 45611428E-Mail: ellen.drechsler@msd.deOriginal-Content von: AstraZeneca, MSD SHARP & DOHME, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146043/6267250