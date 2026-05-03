Zu den finanziellen Highlights des ersten Quartals zählen:

Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO) in Höhe von 643,6 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 16,4 gegenüber dem Vorjahr

Bereinigter berechneter Umsatz von 92,2 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 22,9 gegenüber dem Vorjahr

Bereinigter annualisierter wiederkehrender Umsatz (ARR) von 388,0 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 5,0 gegenüber dem Vorjahr

Rimi ni Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support für Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen Agentic-AI-ERP-Lösungen sowie der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software, gab heute die Ergebnisse für das am 31. März 2026 endende erste Quartal bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260430405395/de/

Rimini Street Announces Fiscal First Quarter 2026 Financial and Operating Results

"Unsere Ergebnisse für das erste Quartal spiegeln das anhaltende Wachstum und die zunehmende Dynamik in unserem Kerngeschäft Rimini Support wider, da Unternehmen auf den bewährten Rimini Smart Path setzen, um ihre globalen ERP- und operativen Transaktionsprozesse schneller, besser und kostengünstiger mit mehr Agilität und schnellerer Wertschöpfung durchzuführen und das alles im Rahmen bestehender Budgets", sagte Seth Ravin, Präsident und CEO von Rimini Street. "Wir helfen Unternehmen dabei, unnötige, kostspielige und riskante Upgrades, Migrationen und Plattformwechsel bei ERP- und anderer Unternehmenssoftware zu vermeiden, die oft nur einen geringen ROI und kaum Wettbewerbsvorteile bieten. Stattdessen können Unternehmen in die Modernisierung ihrer bestehenden Systeme investieren, indem sie die Rimini Agentic AI ERP-Lösungen der nächsten Generation nutzen, die schnell und kostengünstig über ihre aktuelle ERP- und andere Unternehmenssoftware bereitgestellt werden können, um echte Wettbewerbsvorteile zu erzielen."

"Wir haben im ersten Quartal 2026 starke Ergebnisse erzielt, die auf der Dynamik der zweiten Jahreshälfte 2025 aufbauen und die anhaltende, wachsende Marktnachfrage nach unseren differenzierten, bewährten Support- und Innovationslösungen widerspiegeln", sagte Michael Perica, CFO von Rimini Street. "Wir haben weiterhin zusätzliche strategische Investitionen in neue KI- und Innovationsangebote getätigt, um das Wachstum voranzutreiben, und unsere globalen Abläufe weiter optimiert, um Skaleneffekte zu erzielen. Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin auf profitables Wachstum, diszipliniertes Kostenmanagement sowie eine starke Bilanz und Liquiditätslage. Zu den Maßnahmen zur Kapitalallokation im Quartal gehörte eine vorzeitige Tilgung von Schulden in Höhe von 10 Millionen US-Dollar, wodurch sich die ausstehenden Schulden auf 58,4 Millionen US-Dollar reduzierten und die Netto-Liquidität zum 31. März 2026 auf 73,8 Millionen US-Dollar stieg."

Ausgewählte Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026

Der Umsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf 105,5 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1,2 gegenüber 104,2 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht; ohne die Support-Dienstleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle stieg der Umsatz um 5,2 %.

Der Umsatz in den USA belief sich im ersten Quartal 2026 auf 46,9 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 6,4 gegenüber 50,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht; ohne die Support-Dienstleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle sank der Umsatz in den USA um 0,3 %.

Der internationale Umsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf 58,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 8,3 gegenüber 54,1 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht; ohne die Support-Dienstleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle stieg der internationale Umsatz um 9,9 %.

Die Abonnementumsätze beliefen sich auf 100,2 Millionen US-Dollar, was 95,0 des Gesamtumsatzes im ersten Quartal 2026 ausmachte, verglichen mit Abonnementumsätzen von 99,0 Millionen US-Dollar, die 95,0 des Gesamtumsatzes im Vorjahreszeitraum ausmachten; ohne die Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle beliefen sich die Abonnementumsätze im ersten Quartal 2026 auf 97,0 Millionen US-Dollar bzw. 94,9 des Gesamtumsatzes, verglichen mit 92,4 Millionen US-Dollar bzw. 95,0 des Gesamtumsatzes im Vorjahreszeitraum.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatz belief sich im ersten Quartal 2026 auf 400,8 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1,2 gegenüber 396,2 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht; ohne die Support-Dienstleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle beliefen sich die bereinigten annualisierten wiederkehrenden Umsätze im ersten Quartal 2026 auf 388,0 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 5,0 gegenüber 369,6 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Zahl der aktiven Kunden belief sich zum 31. März 2026 auf 3.130, was einem Anstieg von 1,2 gegenüber 3.092 aktiven Kunden zum 31. März 2025 entspricht.

Die Umsatzbindungsrate betrug 88 für die letzten 12 Monate, die am 31. März 2026 endeten, und 88 für die letzten 12 Monate, die am 31. März 2025 endeten.

Die berechneten Umsätze beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 95,3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 19,9 gegenüber 79,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht.

Die bereinigten berechneten Umsätze, in denen die berechneten Umsätze im Zusammenhang mit den Support-Dienstleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle nicht enthalten sind, beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 92,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 22,9 gegenüber 75,0 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht.

Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen (RPO) beliefen sich zum 31. März 2026 auf 643,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 16,4 gegenüber 553,1 Millionen US-Dollar zum 31. März 2025 entspricht; ohne die Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle beliefen sich die bereinigten RPO zum 31. März 2026 auf 633,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 18,2 gegenüber 535,8 Millionen US-Dollar zum 31. März 2025 entspricht.

Die Bruttomarge betrug im ersten Quartal 2026 59,0 gegenüber 61,0 im Vorjahreszeitraum.

Das Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2026 auf 4,8 Millionen US-Dollar gegenüber 9,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis belief sich im ersten Quartal 2026 auf 7,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 14,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Nettogewinn betrug im ersten Quartal 2026 1,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 3,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Der Nicht-GAAP-Nettogewinn belief sich im ersten Quartal 2026 auf 4,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 9,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Quartal 2026 auf 8,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 15,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Sowohl der unverwässerte als auch der verwässerte Gewinn je Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist, belief sich im ersten Quartal 2026 auf 0,01 US-Dollar, verglichen mit einem unverwässerten und verwässerten Gewinn je Aktie von 0,04 US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die liquiden Mittel beliefen sich zum 31. März 2026 auf 132,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 122,6 Millionen US-Dollar zum 31. März 2025.

Durch eine freiwillige vorzeitige Schuldentilgung in Höhe von 10,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal reduzierte sich der ausstehende Term Loan auf 58,4 Millionen US-Dollar.

Ausgewählte Betriebsergebnisse des ersten Quartals 2026

Bekanntgabe neuer und bestehender Kunden, die ihre Verträge mit Rimini Street erweitert haben, darunter: LF, ein führendes südkoreanisches Lifestyle-Unternehmen, entschied sich für Rimini Support für SAP ECC 6.0 und Oracle Database, um Wartungskosten zu senken, die Supportqualität und -stabilität zu verbessern und die Einsparungen in KI-gesteuerte Automatisierung und digitale Transformation zu reinvestieren. Cubic Corporation, ein in den USA ansässiger globaler Innovations- und Technologiepartner für die Verteidigungs- und Transportindustrie, ging eine Partnerschaft mit Rimini Street ein, um seine Modernisierungsstrategie zu unterstützen und gleichzeitig SAP ECC als stabilen Kern beizubehalten. KleanNara, ein führender südkoreanischer Hersteller von Papier- und Hygieneartikeln, entschied sich für Rimini Support für seine SAP-ECC-6.0- und Oracle-Datenbank-Systeme, um finanzielle Mittel und personelle Ressourcen für KI-gesteuerte Innovationen und Wachstum freizusetzen. Flexitech, ein französischer Zulieferer für die globale Automobilindustrie, entschied sich für Rimini Support für SAP, um die Sicherheit zu stärken, die Compliance-Bereitschaft zu beschleunigen und Mittel für F&E- sowie Modernisierungsinitiativen freizusetzen. Lwart Environmental Solutions, ein weltweit führendes brasilianisches Unternehmen für Wiederaufbereitung und industrielle Nachhaltigkeit, erweiterte seine langjährige Partnerschaft mit Rimini Street durch die Konsolidierung des Supports für VMware und SAP, um die Kontrolle über seine Lizenz- und Roadmap-Entscheidungen zurückzugewinnen und herstellerseitige Zeitpläne sowie Kostensteigerungen zu vermeiden. Lotte Rental, Südkoreas führendes Autovermietungsunternehmen, entschied sich für Rimini Support für seine SAP- und Oracle-Systeme und nutzt die daraus resultierenden Einsparungen für Investitionen in KI, Mobilitätsdienste und Cloud-Fähigkeiten.

Löst mehr als 6.800 Supportfälle und liefert über 11.000 steuerliche, rechtliche und regulatorische Updates in 23 Ländern, wobei eine durchschnittliche Kundenzufriedenheit von 4,9 von 5,0 erreicht wird (wobei 5,0 als "ausgezeichnet" bewertet wird).

Das Unternehmen erhielt mehrere brancheninterne Stevie Awards für den besten Einsatz von KI im Kundenservice, das Front-Line-Kundenserviceteam des Jahres in der Technologiebranche und die beste Strategie zur Kundenzufriedenheit.

Geschäftsausblick

Das Unternehmen gibt eine Umsatzprognose für das zweite Quartal 2026 im Bereich von 106 bis 108 Millionen US-Dollar bekannt und bekräftigt die bei unserem Investor Day im Dezember 2025 abgegebene Prognose für das Gesamtjahr 2026, die ein Umsatzwachstum im Bereich von 4 bis 6 und bereinigte EBITDA-Margen im Bereich von 12,5 bis 15,5 vorsieht (zusammen ergibt dies die "Rule of 20").

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Rimini Street veranstaltet am 30. April 2026 um 17:00 Uhr Eastern Time 14:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast, um die Ergebnisse des ersten Quartals 2026 zu erörtern und einen Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 zu geben. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Investor-Relations-Website von Rimini Street unter Rimini Street IR-Veranstaltungen und direkt über den Webcast-Link verfügbar sein. Teilnehmer, die sich einwählen möchten, können die Telefonkonferenz unter der Nummer 1-800-836-8184 erreichen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für ein Jahr nach der Veranstaltung verfügbar sein.

Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen". Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese Nicht-GAAP-Informationen dienen als Ergänzung und sind nicht als Maßstab für die Leistung im Sinne der Offenlegungspflichten der US-amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) gedacht. Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sollten zusätzlich zu den gemäß GAAP ermittelten Finanzkennzahlen betrachtet werden und nicht als Ersatz oder als diesen überlegen angesehen werden.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen und nachstehend beschriebenen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen findet sich in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen, warum wir sie für aussagekräftig halten und wie sie berechnet werden, ist ebenfalls unter der Überschrift "Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" enthalten.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000-Unternehmen, ist ein bewährter, vertrauenswürdiger globaler Anbieter von End-to-End-Support für geschäftskritische Unternehmenssoftware, Managed Services und innovativen Agentic-AI-ERP-Lösungen und ist der führende Drittanbieter von Support für Oracle-, SAP- und VMware-Software. Das Unternehmen hat Tausende von IT-Serviceverträgen mit Fortune Global 100-, Fortune 500-, mittelständischen, öffentlichen und staatlichen Organisationen abgeschlossen, die die Rimini Smart Path-Methodik genutzt haben, um bessere betriebliche Ergebnisse, Einsparungen in Milliardenhöhe und die Finanzierung von KI und anderen Innovationen zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.riministreet.com. Folgen Sie Rimini Street auf X, Facebook, Instagram und LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind keine historischen Fakten, sondern zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "antizipieren", "annehmen", "glauben", "budgetieren", "fortsetzen", "könnte", "derzeit", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "beabsichtigen", "kann", "könnte", "Ausblick", "planen", "möglich", "Ziel", "potenziell", "vorhersagen", "prognostizieren", "widerspiegeln", "Ergebnisse", "scheinen", "anstreben", "sollten", "werden", "würden" und anderen ähnlichen Wörtern, Phrasen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unseren Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, globaler Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie zu unseren Investitionen in solche Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements und stellen weder Vorhersagen der tatsächlichen Leistung dar, noch sind sie Aussagen über historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Geschäft von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem unsere Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen oder bestehende Kunden zu binden und/oder ihnen zusätzliche Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen; unsere Fähigkeit, ein angemessenes Umsatzwachstum zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Umsatzkosten, einschließlich Veränderungen bei den Kosten im Zusammenhang mit unseren Wachstumsbemühungen sowie die Ergebnisse etwaiger Maßnahmen zur Kostenkontrolle, um diese an die aktuellen Umsatzerwartungen und die Erweiterung unseres Angebots anzupassen; die Auswirkungen des zunehmend intensiven Wettbewerbs in unserer Branche und unsere Fähigkeit, im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen; unsere Fähigkeit, den Markt erfolgreich über die Vorteile unserer Support- und Managed Services für ERP-Software aufzuklären und die Produkte und Dienstleistungen unseres "Rimini Smart Path"-Lösungsportfolios zu verkaufen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Agentic-AI-ERP-Lösungen; unsere Absichten hinsichtlich unseres Preismodells und die Erwartungen an die Einsparungen für Kunden im Vergleich zur Nutzung anderer Anbieter; die Entwicklung der ERP-Software-Management- und Support-Landschaft, mit der unsere Kunden und Interessenten konfrontiert sind; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Vertragsverlängerungszyklen für von Anbietern bereitgestellten Software-Support und Managed Services; die Auswirkungen der Bemühungen von Anbietern von Unternehmenssoftware, Upgrades oder Migrationen auf cloudbasierte Versionen ihrer Unternehmenssoftware zu verkaufen, auf unsere Geschäftsergebnisse; unsere Fähigkeit, unseren Betrieb schnell genug zu skalieren, um den sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, oder unsere Kosten angemessen zu senken, um auf sich ändernde Kundennachfrage zu reagieren; Risiken, die sich aus der Einbindung von Technologien der künstlichen Intelligenz ("KI") in unsere Produkte oder Dienstleistungen ergeben, oder etwaige Mängel im Zusammenhang mit KI-Technologien, die von uns oder unseren Drittanbietern und Dienstleistern genutzt werden; unsere Fähigkeit, unsere Marke zu pflegen, zu schützen und zu stärken; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder unseres Managementteams und unsere Fähigkeit, zusätzliches qualifiziertes Personal in den Bereichen Technik, Vertrieb und Marketing zu gewinnen und zu halten; unsere Fähigkeit, unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auszubauen; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen oder Leistungseinbußen unserer Dienste zu vermeiden, sowie die Auswirkungen solcher Unterbrechungen oder Leistungsprobleme auf unseren Geschäftsbetrieb; unsere Fähigkeit, uns gegen Cybersicherheitsbedrohungen zu verteidigen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Erwartungen hinsichtlich neuer Produktangebote, innovativer Lösungen, Partnerschaften und Allianzprogramme sowie unsere Fähigkeit, strategische Partnerschaften aufzubauen und zu pflegen; unsere Fähigkeit zur internationalen Expansion und die mit globalen Aktivitäten verbundenen Risiken; unsere Einstellung der Supportleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle und die Auswirkungen auf die Umsätze in zukünftigen Perioden sowie die im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen anfallenden Kosten; die anhaltenden Auswirkungen unserer Vergleichsvereinbarung mit Oracle vom Juli 2025 und unsere Fähigkeit, deren Bedingungen einzuhalten; die Auswirkungen makroökonomischer Trends, einschließlich Inflation und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Rahmenbedingungen, die die Branche, in der wir tätig sind, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; unsere Fähigkeit, durch unsere Geschäftstätigkeit erhebliches Kapital zu generieren oder zusätzliches Kapital zu beschaffen, das zur Finanzierung und Erweiterung unserer Geschäftstätigkeit sowie zur Investition in neue Dienstleistungen und Produkte erforderlich ist; unseren Geschäftsplan und unsere Fähigkeit, unser Wachstum und die damit verbundenen Investitionen effektiv zu sichern und zu steuern; Risiken im Zusammenhang mit Kundenbindungsraten, einschließlich unserer Fähigkeit, diese genau vorherzusagen; unsere Fähigkeit, unser geistiges Eigentum zu schützen; unsere Fähigkeit, ein wirksames internes Kontrollsystem für die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, einschließlich Steuergesetzen oder ungünstige Ergebnisse unserer steuerlichen Positionen; Zollkosten, einschließlich derer, die von der Regierung der Vereinigten Staaten erhoben werden, sowie das Potenzial für Vergeltungsmaßnahmen im Handel durch betroffene Länder; unsere Fähigkeit, Vorteile aus unseren operativen Nettoverlusten zu realisieren; jegliche negativen Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen ("ESG") auf unseren Ruf oder unser Geschäft sowie die Gefährdung unseres Geschäfts durch zusätzliche Kosten oder Risiken aufgrund unserer Berichterstattung zu solchen Themen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität sowie finanzielle und operative Auflagen für unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko; die ausreichende Höhe unserer liquiden Mittel zur Deckung unseres Liquiditätsbedarfs; die Volatilität unseres Aktienkurses; die Höhe und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Fähigkeit, durch ein solches Programm den Shareholder Value zu steigern; unsere Fähigkeit, unser gutes Ansehen bei der Regierung der Vereinigten Staaten und internationalen Regierungen aufrechtzuerhalten und neue Verträge mit staatlichen Stellen/Behörden abzuschließen; das Eintreten katastrophaler Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer derzeitigen und potenziellen Kunden stören könnten; zukünftige Akquisitionen von oder Investitionen in komplementäre Unternehmen, Produkte, Abonnements oder Technologien; sowie die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Rimini Street auf Formular 10-K, eingereicht am 30. April 2026, und wie von Zeit zu Zeit durch zukünftige Jahresberichte von Rimini Street auf Formular 10-K, Quartalsberichte auf Formular 10-Q, Aktuelle Berichte auf Formular 8-K und andere Einreichungen von Rimini Street bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) aktualisiert. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie die Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Auch wenn Rimini Street sich entscheiden könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzungen von Rimini Street zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung herangezogen werden.

2026 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine eingetragene Marke von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, und Rimini Street, das Rimini Street Logo sowie Kombinationen davon und andere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle anderen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, beansprucht Rimini Street keine Zugehörigkeit, Unterstützung oder Verbindung zu solchen Markeninhabern oder anderen hierin genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte Konzernbilanz (in Tausend, außer Beträge pro Aktie) AKTIVA 31. März

2026 31. Dezember

2025 Umlaufvermögen: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 132,189 119,974 Zubedingte Zahlungsmittel, kurzfristig 342 341 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von 1.783 bzw. 1.443 95,746 136,866 Abgegrenzte Auftragskosten, kurzfristig 17,570 17,734 Geleistete Vorauszahlungen und Sonstiges 28,286 25,447 Umlaufvermögen insgesamt 274,133 300,362 Anlagevermögen: Gebundene liquide Mittel, langfristig 784 785 Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 23.952 bzw. 23.822 9,879 10,239 Vermögenswerte aus Operating-Leasingverhältnissen 20,494 21,371 Abgegrenzte Vertragskosten, langfristig 24,087 24,436 Kautionen und Sonstiges 8,745 8,379 Latente Ertragsteuern, netto 58,979 57,540 Aktiva insgesamt 397,101 423,112 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKKAUFBARE VORZUGSAKTIEN UND EIGENKAPITALMINDERUNG Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kursfristiger Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten 4,031 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4,966 5,752 Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen 33,747 39,609 Sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten 23,475 24,307 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, kurzfristig 4,815 4,984 Abgegrenzte Umsatzerlöse, kurzfristig 257,382 268,717 Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt 324,385 347,400 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten, abzüglich kurzfristig fälliger Anteile 56,412 63,156 Abgegrenzte Erlöse, langfristig 19,947 18,824 Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing, langfristig 17,357 18,843 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 1,566 1,918 Verbindlichkeiten insgesamt 419,667 450,141 Eigenkapital: Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 pro Aktie. Genehmigt sind 99.820 Aktien (ohne 180 Aktien der Vorzugsaktien der Serie A); keine weiteren Serien wurden festgelegt Stammaktien, Nennwert 0,0001 $. Genehmigt 1.000.000 Aktien; ausgegeben und im Umlauf 92.133 bzw. 91.603 Aktien 9 9 Kapitalrücklage 184,073 181,075 Kumulierte sonstige Gesamtergebnisse (5,509 (5,613 Kumuliertes Defizit (200,023 (201,384 Eigene Aktien, zu Anschaffungskosten, 137 bzw. 137 Aktien (1,116 (1,116 Gesamtdefizit der Aktionäre (22,566 (27,029 Gesamtverbindlichkeiten und Defizit der Aktionäre 397,101 423,112

RIMINI STREET, INC. Ungeprüfte verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend, außer Beträge je Aktie) Drei Monate zum 31. März 2026 2025 Umsatz 105,473 104,204 Umsatzkosten 43,208 40,670 Bruttogewinn 62,265 63,534 Betriebsaufwendungen: Vertrieb und Marketing 38,636 34,255 Allgemeine und Verwaltungsaufwendungen 17,850 17,531 Reorganisationskosten 407 462 Forschung und Entwicklung 571 Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen: Honorare und sonstige Prozesskosten 1,925 Prozesskosten und damit verbundene Erstattungen, netto 1,925 Betriebsaufwendungen insgesamt 57,464 54,173 Betriebsergebnis 4,801 9,361 Außerordentliche Erträge und (Aufwendungen): Zinsaufwendungen (1,251 (1,675 Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto (1,240 (77 Ergebnis vor Ertragsteuern 2,310 7,609 Ertragsteuern (949 (4,259 Jahresüberschuss 1,361 3,350 Jahresüberschuss je Aktie, der den Stammaktionären zuzurechnen ist: Unverwässert 0.01 0.04 Verwässert 0.01 0.04 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien: Unverwässert 91,791 91,240 Verwässert 93,918 93,320

RIMINI STREET, INC. Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP (In Tausend) Drei Monate zum 31. März 2026 2025 Überleitung des Nicht-GAAP-Betriebsergebnisses: Betriebsergebnis 4,801 9,361 Nicht-GAAP-Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen, netto 1,925 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 2,661 2,702 Reorganisationskosten 407 462 Nicht-GAAP-Betriebsergebnis 7,869 14,450 Überleitung des Nicht-GAAP-Nettoergebnisses: Ergebnis vor Ertragsteuern 2,310 7,609 Nicht-GAAP-Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen, netto 1,925 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 2,661 2,702 Reorganisationskosten 407 462 Nicht-GAAP-Ertragsteuern (1,328 (3,187 Nicht-GAAP-Nettoergebnis 4,050 9,511 Nicht-GAAP-Überleitung des bereinigten EBITDA: Nettoergebnis 1,361 3,350 Nicht-GAAP-Anpassungen: Zinsaufwendungen 1,251 1,675 Ertragsteuern 949 4,259 Abschreibungen und Amortisationsaufwand 995 930 EBITDA 4,556 10,214 Nicht-GAAP-Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen, netto 1,925 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 2,661 2,702 Reorganisationskosten 407 462 Nicht realisierte Wechselkursverluste 1,281 400 Bereinigtes EBITDA 8,905 15,703 Berechnete Rechnungsbeträge: Umsatz 105,473 104,204 Abgegrenzte Umsatzerlöse, kurzfristig und langfristig, am Ende der Periode 277,329 256,423 Abgegrenzte Umsatzerlöse, kurzfristig und langfristig, zu Beginn der Periode 287,541 281,197 Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse (10,212 (24,774 Berechnete Rechnungsbeträge: 95,261 79,430 Abzüglich von PeopleSoft berechnete Rechnungsbeträge (3,063 (4,426 Bereinigte berechnete Rechnungsbeträge 92,198 75,004

RIMINI STREET, INC. Überleitung von GAAP zu Nicht-GAAP (In Tausend) Drei Monate zum 31. März 2026 2025 Annualisierte wiederkehrende Umsätze 400,812 396,156 Abzüglich annualisierter wiederkehrender PeopleSoft-Umsätze 12,768 26,572 Bereinigte annualisierte wiederkehrende Umsätze 388,044 369,584 31. März 2026 31. März 2025 Verbleibende Leistungsverpflichtungen 643,614 553,070 Abzüglich verbleibender PeopleSoft-Leistungsverpflichtungen 10,399 17,257 Bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen 633,215 535,813

Über Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Interessierten zusätzliche Informationen zu den Ergebnissen von Rimini Street zur Verfügung zu stellen, haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen offengelegt. Im Folgenden beschreiben wir die Kennzahlen "Aktive Kunden", "Annualisierte wiederkehrende Umsätze", "Bereinigte annualisierte wiederkehrende Umsätze" und "Umsatzbindungsrate", die jeweils wichtige operative Kennzahlen für unser Geschäft darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen offengelegt: Nicht-GAAP-Betriebsergebnis, Nicht-GAAP-Nettoergebnis, EBITDA, bereinigtes EBITDA, berechnete Rechnungsbeträge, bereinigte berechnete Rechnungsbeträge, verbleibende Leistungsverpflichtungen und bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen. Darüber hinaus präsentieren wir bestimmte Finanzkennzahlen ohne unser PeopleSoft-Softwareangebot von Oracle, um Investoren einen Einblick in den Geschäftsbetrieb unseres fortgeführten Geschäfts zu ermöglichen, ohne die mit der Einstellung von PeopleSoft verbundenen Rückgänge. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder in dieser Gewinnmitteilung verwendeten Nicht-GAAP-Finanzkennzahl zur am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl bereitgestellt. Diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von Nicht-GAAP-Kennzahlen besteht darin, ergänzende Informationen bereitzustellen, die nach Ansicht des Managements für Investoren nützlich sein könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen die Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen auch dar, weil wir der Ansicht sind, dass sie Investoren dabei helfen, unsere Leistung über Berichtsperioden hinweg auf einer einheitlichen Basis zu vergleichen sowie unsere Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem Posten ausgeschlossen werden, die unserer Meinung nach nicht repräsentativ für unsere operative Kernleistung sind. Insbesondere nutzt die Unternehmensleitung diese Nicht-GAAP-Kennzahlen als Maßstäbe für die operative Leistung; zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets; zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens; zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien; zur Gewährleistung von Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren finanziellen Leistungen; zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-Ergebnisse verwenden; sowie in der Kommunikation mit unserem Vorstand bezüglich unserer finanziellen Leistung. Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese Nicht-GAAP-Kennzahlen einheitlich definieren.

Ein Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen zur Unterstützung eines bestimmten Produkts erwirbt, darunter ein Unternehmen, eine Bildungs- oder staatliche Einrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. Wenn beispielsweise Support für zwei verschiedene Produkte an dieselbe Einheit erbracht wird, zählen wir dies als zwei separate aktive Kunden. Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeit, unseren Kundenstamm zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie den Wert ist, den unsere Dienstleistungen unseren Kunden bieten.

Annualisierte wiederkehrende Umsätze sind die während eines Geschäftsquartals erfassten Abonnementumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Umsätze, die in den folgenden 12 Monaten mit unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, unter der Annahme, dass in diesem Zeitraum keine Kündigungen oder Preisänderungen auftreten. Abonnementumsätze schließen einmalige Umsätze aus, die bislang unerheblich waren.

Bereinigte annualisierte wiederkehrende Umsätze sind die annualisierten wiederkehrenden Umsätze, bereinigt um Abonnementumsätze im Zusammenhang mit Dienstleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle, die während eines Geschäftsquartals erfasst wurden, und multipliziert mit vier.

Umsatzbindungsrate ist der tatsächliche Abonnementumsatz (in US-Dollar), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden erzielt wurde, die am Tag vor Beginn dieses 12-Monats-Zeitraums Kunden waren, geteilt durch unseren annualisierten wiederkehrenden Umsatz am Tag vor Beginn des 12-Monats-Zeitraums.

Nicht-GAAP-Betriebsergebnis ist das Betriebsergebnis, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen (netto), Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen sowie Umstrukturierungskosten. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Nicht-GAAP-Ertragsteuern sind die um folgende Posten bereinigten Ertragsteuereffekte: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen (netto), aktienbasierte Vergütungsaufwendungen sowie Reorganisationskosten aus dem Ergebnis vor Ertragsteuern.

Nicht-GAAP-Jahresüberschuss ist der um folgende Posten bereinigte Jahresüberschuss: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen (netto), aktienbasierte Vergütungsaufwendungen sowie Reorganisationskosten nach Steuern. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Posten, soweit zutreffend, für die dargestellten Zeiträume aus seinen Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen, netto : Prozesskosten und die damit verbundenen Rückerstattungen aus Prozessvergleichen, Versicherungen und Berufungsverfahren beziehen sich auf externe Kosten von Rechtsstreitigkeiten. Diese Kosten und Rückerstattungen spiegeln die Rechtsstreitigkeiten wider, in die wir verwickelt sind, und stehen nicht im Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft oder unserem Kerngeschäft der Betreuung unserer Kunden.

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie umfasst den Einsatz aktienbasierter Vergütungen, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden. Diese Strategie zielt in erster Linie darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen. Infolgedessen schwanken die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die in der Regel nicht mit operativen Entscheidungen in einem bestimmten Zeitraum zusammenhängen.

Reorganisationskosten: Die Kosten bestehen in erster Linie aus Abfindungskosten im Zusammenhang mit dem Umstrukturierungsplan des Unternehmens.

EBITDA ist der Nettogewinn, bereinigt um: Zinsaufwendungen, Ertragsteuern sowie Abschreibungen und Amortisationsaufwendungen.

Bereinigtes EBITDA ist das EBITDA, bereinigt um: Prozesskosten und damit verbundene Rückerstattungen (netto), Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen sowie Umstrukturierungskosten, wie oben erläutert. Darüber hinaus wird es um nicht realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste bereinigt.

Berechnete Rechnungsbeträge stellen die Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse für den aktuellen Zeitraum zuzüglich der Umsatzerlöse für den aktuellen Zeitraum dar.

Bereinigte berechnete Rechnungsbeträge sind berechnete Rechnungsbeträge, bereinigt um die berechneten Rechnungsbeträge im Zusammenhang mit Dienstleistungen für die PeopleSoft-Softwareprodukte von Oracle.

Verbleibende Leistungsverpflichtungen stellen alle zukünftigen, vertraglich vereinbarten, nicht kündbaren Umsatzerlöse dar, die noch nicht als Umsatzerlöse erfasst wurden, und umfassen abgegrenzte Umsatzerlöse sowie noch nicht in Rechnung gestellte Beträge.

Bereinigte verbleibende Leistungsverpflichtungen sind die verbleibenden Leistungsverpflichtungen des Unternehmens, bereinigt um die verbleibenden Leistungsverpflichtungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit den PeopleSoft-Softwareprodukten von Oracle.

Die "Rule of 20" ist erreicht, wenn der Prozentsatz des Umsatzwachstums und der Prozentsatz des bereinigten EBITDA in der Summe 20 ergeben.

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