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Borussia Dortmund veröffentlicht vorläufige Zahlen für das dritte Quartal (Q3) 2025/2026



04.05.2026 / 13:54 CET/CEST

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Die kumulierten Zahlen der ersten drei Quartale für den Zeitraum 01. Juli 2025 bis 31. März 2026 stellen sich wie folgt dar:



Das Konzernergebnis nach Steuern betrug EUR 5,9 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 12,9 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf EUR 9,0 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 14,5 Mio.). Der Rückgang dieser Ergebniskennzahlen ist im Wesentlichen auf das Ausscheiden aus den Play-Offs der UEFA Champions League und dem damit erfolgten Wegfall der geplanten Erlös- und Ergebnispotentiale aus diesem Wettbewerb zurückzuführen.



In den ersten drei Quartalen verringerten sich die Konzernumsatzerlöse von Borussia Dortmund um EUR 21,9 Mio. bzw. um 5,6 % auf EUR 371,4 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 393,3 Mio.). Diese betreffen mit EUR 44,4 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 45,7 Mio.) den Spielbetrieb, EUR 114,9 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 113,6 Mio.) die Werbung, EUR 151,4 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 162,7 Mio.) die TV-Vermarktung, EUR 28,9 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 32,9 Mio.) das Merchandising sowie mit EUR 31,8 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 38,4 Mio.) Conference, Catering, Sonstige.



Borussia Dortmund erwirtschaftete in diesem Zeitraum eine Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 443,9 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 453,9 Mio.).



Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 55,1 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 34,8 Mio.) und konnte somit um EUR 20,3 Mio. gesteigert werden.



Der kumulierte Personalaufwand reduzierte sich auf EUR 197,6 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 199,1 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen in den ersten drei Quartalen EUR 116,3 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 123,7 Mio.). Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) beträgt EUR 94,1 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 88,3 Mio.).



Die Abschreibungen lagen in diesem Zeitraum bei EUR 84,6 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR 73,4 Mio.). Das kumulierte Finanzergebnis verringerte sich auf EUR -0,5 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR -0,3 Mio.), das Steuerergebnis belief sich auf EUR -3,1 Mio. (Vorjahreszeitraum EUR -1,6 Mio.).



Die vorläufigen Zahlen des dritten Quartals des Geschäftsjahres für den Zeitraum vom 01. Januar 2026 bis 31. März 2026 stellen sich wie folgt dar:



Das Konzernergebnis nach Steuern betrug EUR -12,8 Mio. (Vorjahresquartal EUR 5,2 Mio.). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf EUR -14,2 Mio. (Vorjahresquartal EUR 5,7 Mio.).



Im dritten Quartal sanken die Konzernumsatzerlöse von Borussia Dortmund um EUR 23,9 Mio. bzw. um 16,1 % auf EUR 124,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 148,8 Mio.). Diese betreffen mit EUR 19,7 Mio. (Vorjahresquartal EUR 20,3 Mio.) den Spielbetrieb, EUR 39,2 Mio. (Vorjahresquartal EUR 40,6 Mio.) die Werbung, EUR 46,8 Mio. (Vorjahresquartal EUR 64,4 Mio.) die TV-Vermarktung, EUR 8,3 Mio. (Vorjahresquartal EUR 9,8 Mio.) das Merchandising sowie mit EUR 10,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 13,7 Mio.) Conference, Catering, Sonstige.



Borussia Dortmund erwirtschaftete in diesem Zeitraum eine Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zuzüglich realisierter Brutto-Transferentgelte) in Höhe von EUR 127,3 Mio. (Vorjahresquartal EUR 172,0 Mio.).



Das Ergebnis aus Transfergeschäften, das sich aus den realisierten Brutto-Transferentgelten abzüglich der Restbuchwerte und sonstigen Ausbuchungen sowie entstandener Transferkosten zusammensetzt, belief sich auf EUR 0,2 Mio. (Vorjahresquartal EUR 12,6 Mio.).



Der Personalaufwand verringerte sich auf EUR 68,3 Mio. (Vorjahresquartal EUR 81,0 Mio.). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im dritten Quartal EUR 37,4 Mio. (Vorjahresquartal EUR 43,2 Mio.). Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei EUR 12,4 Mio. (Vorjahresquartal EUR 29,6 Mio.). Die Abschreibungen lagen in diesem Zeitraum bei EUR 26,9 Mio. (Vorjahresquartal EUR 23,9 Mio.).



Bei vorstehenden Angaben handelt es sich um nach International Financial Reporting Standards (IFRS) ermittelte Kennzahlen des Konzernabschlusses von Borussia Dortmund.



Die vollständige Quartalsmitteilung Q3 2025/2026 steht ab dem 15. Mai 2026 unter https://aktie.bvb.de, Rubrik Publikationen zum Download bereit.



Dortmund, den 4. Mai 2026



Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH Kontakt:

Dr. Robin Steden

Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations



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