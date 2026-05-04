Die fortschrittliche Energieprognoseplattform bietet Kunden der nordamerikanischen Independent System Operator (ISO) Echtzeit-Energiepreise und beschleunigt das Wachstum im Bereich der vernetzten Zähler

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energielösungen, gab heute bekannt, dass die Plattform Predict+ nun integrierte Echtzeit-Spotmarktpreise für ISO-Kunden in den Vereinigten Staaten bietet. Predict+ bietet Energieversorgern fundierte Einblicke in den Netzbedarf, die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Dynamik der Energiemärkte und verbessert durch maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz die Präzision, Skalierbarkeit und Robustheit von Energieprognosen auf eine Genauigkeit von bis zu 97,5 %. Für Energieversorger trägt Predict+ dazu bei, Abläufe zu optimieren, Schwankungen zu reduzieren und die Leistung zu maximieren.

Predict+ ermöglicht es Energieversorgern, sich bei der Abstimmung von Kraftwerken mit erneuerbaren Energien und Grundlastkraftwerken an die tatsächlichen Herausforderungen der Nachfragesituation anzupassen, insbesondere bei extremen Wetterereignissen und Marktstörungen. Auf der Nachfrageseite modelliert Predict+ dank der Integration intelligenter Zähler jeden Zähler einzeln und führt umfangreiche Berechnungen anhand von Echtzeit-, historischen und Durchschnittsdaten durch, um Verbrauchsmuster präzise vorherzusagen. Die neue Integration der Echtzeit-Preise des Energiespotmarktes ergänzt nun die vier Hauptfunktionsbereiche von Predict+, darunter Marktanalysen, Kundenanalysen, Gewinnanalysen und Unterstützung bei regulatorischen Angelegenheiten.

"Unser Energieversorgungsgeschäft für Privatkunden ist auf hochpräzise Echtzeitdaten aus einer Vielzahl von Quellen angewiesen, und Predict+ liefert diese zuverlässig", sagte Khristian Camacho, Vizepräsident für Preisgestaltung und Versorgung bei CPV Retail, einem Tochterunternehmen von Competitive Power Ventures (CPV). "Bei der Erschließung neuer Märkte haben wir Predict+ genutzt, um die Nachfrage- und Preisdynamik für die Angebotsabgabe, Echtzeit-Abrechnungen und präzise Day-Ahead-Prognosen besser zu verstehen. Diese Erkenntnisse helfen unserem Team dabei, flexible und maßgeschneiderte Strategien zu entwickeln, die unseren Kunden dabei helfen, ihre Energiekosten zu kontrollieren und von sich verändernden Marktbedingungen zu profitieren."

Im Februar 2025 gab Tigo bekannt, dass die Predict+-Plattform in den drei Jahren seit ihrer Gründung auf 140.000 verwaltete Zähler angewachsen ist und damit eine Energie von rund 600 GWh abdeckt. Diese Zahl hat sich in den vierzehn Monaten seit der ersten Ankündigung mehr als verdoppelt und umfasst nun 365.000 verwaltete Zähler.

"Predict+ vereint instruktive Energieinformationen und präzise Lastprognosen auf einem einzigen Bildschirm, wobei die Datenintervalle von minutengenauen Werten bis hin zu täglichen, monatlichen und jährlichen Werten reichen", sagte Archie Roboostoff, Vizepräsident für Software bei Tigo. "Für Kunden wie CPV geht die Plattform über die alltägliche Wettervorhersage hinaus, indem sie Faktoren wie Feiertage und Gebäudetypen einbezieht, um Nachfrageprofile zu erstellen, und diese Daten mit übergeordneten Gesamtprognosen verknüpft."

Predict+ steht in den USA und Europa für Versorgungsunternehmen, Energieversorger, Energiehändler, unabhängige Stromerzeuger, Großverbraucher und Industriekunden sowie weitere Kundengruppen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Predict+ und wenn Sie einen individuellen Überblick über die Plattform wünschen, vereinbaren Sie hier einen Termin für eine Demo.

Über Tigo Energy

Das 2007 gegründete Unternehmen Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit erhöhen, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Energieversorger senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierungstechnik mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die erforderliche vorschriftsmäßige Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für Solar- und Speicheranlagen in Privathaushalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

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