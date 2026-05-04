Die Übernahmen, die innerhalb von nur drei Monaten bekannt gegeben wurden, stärken die Geschäftsbereiche Medizin und Arbeitssicherheit von steute und unterstreichen den zunehmenden Fokus von Battery auf angewandte Technologien in den USA und Europa

Das zu Battery Ventures gehörende Unternehmen steute Technologies baut seine Präsenz in seinen Kernmärkten weiter aus, unter anderem durch drei neue Übernahmen, die in den letzten drei Monaten bekannt gegeben wurden.

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Zusammengenommen erweitern die drei Transaktionen die globale Reichweite, die technischen Kompetenzen und das Produktportfolio von steute erheblich und positionieren das Unternehmen als zunehmend umfassenden Partner für OEMs, Distributoren und Endnutzer weltweit. Battery eine globale Investmentgesellschaft mit wachsendem Fokus auf Sensorik, Automatisierung und andere angewandte Technologien investierte erstmals 2024 in das in Löhne ansässige Unternehmen steute.

Steute unternimmt entschlossene Schritte, um in seinen beiden Kernbereichen Medizin und industrielle Sicherheit an Größe zu gewinnen. Die neuen Zusatzakquisitionen erweitern zudem die bestehende Plattform von steute für Schaltgeräte, Sensoren und drahtlose Netzwerke um eine Produktionspräsenz in den USA. Zu den medizinischen Produkten von steute gehören unter anderem Geräte, die eine präzise Steuerung kritischer medizinischer Ausrüstung in Operationssälen ermöglichen; im industriellen Bereich tragen die Sensoren und anderen Technologien von steute dazu bei, die Sicherheit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Fertigungsumgebungen zu verbessern, einschließlich solcher, die explosiven oder korrosiven Bedingungen sowie extremen Temperaturen standhalten müssen.

Die drei neu angekündigten Akquisitionen sind:

Oldelft Ultrasound (abgeschlossen im März 2026): steute hat das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Oldelft Ultrasound, einen weltweit führenden Anbieter von leistungsstarken, miniaturisierten Ultraschallwandlern, die vor allem in der Kardiologie zum Einsatz kommen, von der Investmentfirma Smile Invest übernommen. Oldelft wurde 1985 gegründet und ist mit rund 90 Mitarbeitern von seinem Hauptsitz und seiner Produktionsstätte in Delft aus tätig. Das Unternehmen arbeitet mit weltweit anerkannten OEMs im Bereich der medizinischen Bildgebung zusammen.

steute hat das in den Niederlanden ansässige Unternehmen Oldelft Ultrasound, einen weltweit führenden Anbieter von leistungsstarken, miniaturisierten Ultraschallwandlern, die vor allem in der Kardiologie zum Einsatz kommen, von der Investmentfirma Smile Invest übernommen. Oldelft wurde 1985 gegründet und ist mit rund 90 Mitarbeitern von seinem Hauptsitz und seiner Produktionsstätte in Delft aus tätig. Das Unternehmen arbeitet mit weltweit anerkannten OEMs im Bereich der medizinischen Bildgebung zusammen. KIEPE Industry (abgeschlossen im März 2026): Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen KIEPE Industry, ein Spezialist für industrielle Schalttechnik im Schüttgutbereich, gehörte zuvor zur KIEPE Electric Group. Seit Ende der 1960er Jahre entwickelt und fertigt KIEPE Industry elektromechanische und elektronische Sicherheits- und Überwachungsgeräte für Branchen vom Bergbau bis zur Landwirtschaft. Die Übernahme stärkt den steute-Geschäftsbereich Controltec durch jahrzehntelanges Anwendungswissen und ein breites Produktportfolio.

Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen KIEPE Industry, ein Spezialist für industrielle Schalttechnik im Schüttgutbereich, gehörte zuvor zur KIEPE Electric Group. Seit Ende der 1960er Jahre entwickelt und fertigt KIEPE Industry elektromechanische und elektronische Sicherheits- und Überwachungsgeräte für Branchen vom Bergbau bis zur Landwirtschaft. Die Übernahme stärkt den steute-Geschäftsbereich Controltec durch jahrzehntelanges Anwendungswissen und ein breites Produktportfolio. Electro-Sensors, Inc. (angekündigt im April 2026; Abschluss steht noch aus): steute hat in diesem Monat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Electro-Sensors, Inc. (NASDAQ: ELSE) geschlossen, einem US-amerikanischen Hersteller von industriellen Maschinenüberwachungssensoren und Gefahrenüberwachungssystemen. Electro-Sensors wurde 1968 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, und beliefert Kunden aus verschiedenen Branchen mit robusten und zuverlässigen Überwachungsprodukten. Die Transaktion, die den üblichen Abschlussbedingungen einschließlich der Zustimmung der Aktionäre und der behördlichen Genehmigungen unterliegt, wird das Angebot an Industrieprodukten und -dienstleistungen von steute weiter ausbauen und eine Produktionspräsenz in den Vereinigten Staaten etablieren.

"Diese rasche Abfolge von Akquisitionen verdeutlicht genau die Art von fokussiertem, strategischem Wachstum, die wir uns vorgestellt haben, als wir die Partnerschaft mit steute eingegangen sind", sagte Jesse Feldman, General Partner bei Battery und Vorstandsmitglied von steute. "In den Bereichen Medizintechnik und Arbeitssicherheit baut steute eine leistungsstarke Plattform aus differenzierten, geschäftskritischen Sensor- und Steuerungsprodukten auf."

"Wir sehen nach wie vor erhebliche Chancen, die globale Marktreichweite der Gruppe auszubauen und weitere komplementäre Akquisitionen zu tätigen", fügte Maximilian Jessen hinzu, Investor bei Battery Ventures und ebenfalls im Vorstand von steute tätig.

Battery baut seine Investitionstätigkeit in den Märkten für angewandte Technologien weiter aus und hat seit 2003 mehr als 90 solcher Transaktionen in Nordamerika und Europa abgeschlossen.

Über steute Technologies

steute Technologies ist ein in Deutschland ansässiges, internationales Technologieunternehmen im Besitz von Battery Ventures, das sich auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Schaltgeräte, Sensoren und drahtloser Netzwerke für komplexe medizinische und industrielle Anwendungen spezialisiert hat. Das 1961 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Löhne, beschäftigt weltweit rund 560 Mitarbeiter und ist durch eigene Standorte, Vertriebsniederlassungen und Partner in über 40 Ländern vertreten.

Über Battery Ventures

Battery arbeitet mit herausragenden Gründern und Managementteams zusammen, die wegweisende Unternehmen in Märkten wie Software und Dienstleistungen, Unternehmensinfrastruktur/KI sowie Industrietechnologie und Life-Science-Tools aufbauen. Das 1983 gegründete Unternehmen unterstützt Firmen in allen Phasen, von der Gründungs- und Frühphase bis hin zu Wachstum und Buy-out, und investiert weltweit von seinen Niederlassungen in Boston, San Francisco, Menlo Park, New York, London und Tel Aviv aus. Folgen Sie dem Unternehmen auf X @BatteryVentures, besuchen Sie unsere Website unter www.battery.com und finden Sie eine vollständige Liste der Portfoliounternehmen von Battery hier.

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