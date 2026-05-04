Dank neuer Funktionen lassen sich KI-Agenten nun sicher auf die sensibelsten und am stärksten regulierten Daten anwenden mit hardwaregestützten, überprüfbaren Regeln und kryptografischen Garantien, die auch dem Quantencomputing standhalten

OPAQUE, ein auf vertrauliche KI spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, gab heute bekannt, dass es fortschrittliche kryptografische KI-Technologien vom Technology Innovation Institute (TII) erworben hat, dem für angewandte Forschung zuständigen Zweig des Advanced Technology Research Council (ATRC) in Abu Dhabi. Die erworbene Technologie die sich bereits in der Praxis bewährt hat erweitert die Plattform von OPAQUE um zwei entscheidende Funktionen: das vertrauliche Training von KI-Modellen auf Basis fortschrittlicher kryptografischer Verfahren wie Multi-Party-Computation und vollhomomorphe Verschlüsselung sowie Schutzmaßnahmen im Bereich der Post-Quanten-Kryptografie.

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OPAQUE Acquires Abu Dhabi-Developed Cryptographic AI Technology from TII, Extending Confidential AI Across the Full Lifecycle with Post-Quantum Protection (Photo: AETOSWire)

OPAQUE wurde von Forschern des RISELab der UC Berkeley gegründet und unterstützt nun dank dieser Acquisition vertrauliche KI-Workflows sowohl beim Training als auch bei der Inferenz, wodurch Unternehmen vier- bis fünfmal schneller von isolierten KI-Experimenten zur produktiven Bereitstellung gelangen.

Die Anschaffung wurde von S.E. Faisal Al Bannai, Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, und Generalsekretär des ATRC, sowie von Ion Stoica, Mitbegründer und Vorstandsmitglied von OPAQUE, Mitbegründer von Databricks und Professor für Informatik an der UC Berkeley, begleitet. Dies ist das erste Mal, dass in den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelte kryptografische KI-Technologien von einem US-amerikanischen Technologieunternehmen erworben und in großem Maßstab eingesetzt wurden.

"Dieser Erfolg spiegelt wider, was sich die Vereinigten Arabischen Emirate zum Ziel gesetzt haben grundlegende Technologien zu entwickeln, die weltweit Anwendung finden", sagte S.E. Faisal Al Bannai, Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und Generalsekretär des ATRC. "Kryptografische KI-Fähigkeiten, die in Abu Dhabi entwickelt wurden, werden nun von einem führenden US-Technologieunternehmen weltweit eingesetzt. Die Vereinigten Arabischen Emirate machen sich die KI-Wirtschaft nicht nur zu eigen wir sind führend auf diesem Gebiet. ATRC wird weiterhin in die Forschung investieren, mit der die nächste Generation vertrauenswürdiger KI geschaffen wird."

"Die Zukunft der KI hängt davon ab, dass wir Zugang zu Daten erhalten, auf die Unternehmen bisher keinen Zugriff hatten", sagte Ion Stoica, Mitbegründer von OPAQUE. "Die meisten Unternehmen verfügen über einen Datenbestand, der zu sensibel ist, um genutzt zu werden, und zu wertvoll, um ignoriert zu werden. Mit dieser Erweiterung ist OPAQUE die einzige Plattform, die hardwarebasierte kryptografische Nachweise über den gesamten KI-Lebenszyklus bereitstellt vom Training über das Fine-Tuning bis hin zu Inferenz und Agenten und dabei Schutzmechanismen bietet, die speziell darauf ausgelegt sind, Bedrohungen im Quantenzeitalter standzuhalten. Diese Kombination gibt es derzeit nirgendwo sonst auf dem Markt."

"KI-Agenten sind außerordentlich leistungsfähig: sie arbeiten mit maschineller Geschwindigkeit und menschenähnlichen Fähigkeiten und schaffen in wenigen Tagen, woran ganze Teams mindestens ein Jahr lang arbeiten müssten", sagte Aaron Fulkerson, Chief Executive Officer von OPAQUE. "Genau diese Leistungsfähigkeit ist der Grund, warum es so schwierig ist, sie in die Produktionsphase zu bringen. Ein Agent, der Zugriff auf sensible Systeme oder regulierte Daten hat Patientenakten, klinische Forschungsdaten, Finanzdaten kann innerhalb weniger Tage einen Schaden anrichten, den ein Team böswilliger Akteure in einem ganzen Jahr nicht erreichen könnte. Die einzige Möglichkeit, KI-Agenten sicher einzusetzen, sind hardwaregestützte, verifizierbare Regeln: nachweisbare Belege darüber, was ausgeführt wurde, wo es ausgeführt wurde und welche Regeln dabei angewendet wurden. Aufbauend auf den Basisbausteinen aller großen Cloud-Anbieter ermöglicht OPAQUE die Bereitstellung von Agenten in der Produktion sogar für die sensibelsten und am stärksten regulierten Systeme und Daten."

Unternehmen verfügen über riesige Mengen sensibler Daten Patientenakten, Finanztransaktionen, geheime Informationen, firmeneigene Forschungsergebnisse die ihre KI-Fähigkeiten grundlegend verändern könnten. Um diese Daten jedoch über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg nutzen zu können, mussten bisher punktuelle Lösungen verschiedener Anbieter miteinander verknüpft werden, wobei jede Lösung eine andere Phase abdeckte: eine für das Training, eine für die Inferenz und eine für die Arbeitsabläufe der Agenten. Das Ergebnis sind Lücken, Komplexität und Risiken, die Compliance-Teams nicht absegnen werden.

OPAQUE schließt diese Lücken. Die erworbene Technologie erweitert die vertrauliche KI-Plattform von OPAQUE um die Bereiche Training, Feinabstimmung, Inferenz und Ausführung von KI-Agenten. Das System bietet in jeder Phase überprüfbare Garantien, gestützt auf Post-Quanten-Kryptografie, die Workloads vor aktuellen und zukünftigen Bedrohungen schützt. So setzt beispielsweise ServiceNow OPAQUE in der Produktion ein, um seinen Unternehmenskunden KI-Funktionen zur Verfügung zu stellen, ohne dass deren Daten einem Risiko ausgesetzt werden. Ein nationales Gesundheitssystem kann Diagnosemodelle anhand von Patientendaten aus verschiedenen Regionen trainieren, Inferenzanalysen über verschiedene Einrichtungen hinweg durchführen und KI-Agenten auf Echtzeit-Klinikdaten anwenden und das alles auf einer einzigen Plattform. Die Plattform generiert hardwarebasierte Nachweise, die den Anforderungen von SOC 2, ISO 27001, ISO 42001, Artikel 32 der DSGVO und den Verpflichtungen für Bereiche mit hohem Risiko gemäß dem EU-KI-Gesetz entsprechen. Damit wird belegt, dass die Daten vertraulich geblieben sind, die Richtlinien durchgesetzt wurden und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt wurden.

Der entscheidende Punkt ist, dass die Architektur von OPAQUE dafür sorgt, dass die kryptografische Durchsetzung in der Hardware verankert ist und nicht vom Vertrauen in den Anbieter abhängt. Kundendaten einschließlich der Daten, die von staatlichen KI-Programmen und regulierten Unternehmen verarbeitet werden bleiben durch vertrauenswürdige Ausführungsumgebungen und überprüfbare Bescheinigungen geschützt, auf die selbst OPAQUE keinen Zugriff hat. Dadurch lässt sich die Plattform weltweit auf souveränen Cloud-Infrastrukturen mit kryptografischem Nachweis des Datenstandorts bereitstellen, sodass nationale KI-Programme vertrauliche KI nutzen können, ohne die Kontrolle über die Daten im eigenen Land oder die juristische Souveränität aufgeben zu müssen.

In Branchen mit hohem Risiko stellen sich dieselben Herausforderungen überall dort, wo KI-Systeme auf sensible Daten zugreifen: bei Banken, die Betrugsmodelle über verschiedene Rechtsräume hinweg trainieren, bei Rüstungsunternehmen, die ihre Systeme anhand von geheimen Informationen optimieren, oder bei Softwareanbietern, die KI in Produkte integrieren, die mit Kundendaten in Berührung kommen.

Die Akquisition folgt auf die Serie-B-Finanzierungsrunde von OPAQUE in Höhe von 24 Millionen US-Dollar bei einer Unternehmensbewertung von 300 Millionen US-Dollar und baut auf einem Kundenstamm auf, zu dem unter anderem ServiceNow, Anthropic, Accenture und Encore Capital gehören. Mit der erworbenen Technologie unterstützt OPAQUE vertrauliche KI-Workflows in den Bereichen Training, Feinabstimmung, Inferenz und Agenten und ermöglicht es Unternehmen und staatlichen KI-Programmen, isolierte Experimente vier- bis fünfmal schneller in den produktiven Einsatz zu überführen, und zwar mit überprüfbarer Sicherheit und Post-Quanten-Schutz.

Für TII und ATRC bestätigt diese Transaktion eine wohlüberlegte Strategie: in grundlegende Kryptografieforschung zu investieren, deren Leistungsfähigkeit anhand von erstklassigen großen Sprachmodellen unter Beweis zu stellen und sie anschließend weltweit über Partner zu vertreiben, die über die Plattform und den Kundenstamm verfügen, um sie zu skalieren. Die in Abu Dhabi entwickelte grundlegende KI-Technologie wird nun in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Behörden und SaaS für Unternehmen auf allen Kontinenten zum Einsatz kommen, wobei sich die Vereinigten Arabischen Emirate als Anbieter der kryptografischen Infrastruktur etablieren, auf der die nächste Generation vertrauenswürdiger KI aufbaut.

"Wir haben diese kryptografischen Technologien entwickelt, um eine grundlegende Herausforderung im Bereich der KI zu bewältigen: Wie kann man leistungsstarken Modellen den Umgang mit hochsensiblen Daten ermöglichen, ohne dabei die Vertraulichkeit oder das Vertrauen zu gefährden?", sagte Dr. Najwa Aaraj, Chief Executive Officer von TII. "OPAQUE war der richtige Partner für die Markteinführung, da das Unternehmen bereits über die erforderliche Unternehmensplattform und den Kundenstamm verfügt, um das Produkt in großem Maßstab einzuführen. Genau dafür ist angewandte Forschung da in Abu Dhabi entwickelte Basistechnologie, die nun aus dem Labor in die reale, weltweite Anwendung wechselt."

Die Ankündigung wurde auf der "Make it in the Emirates" noch einmal bekräftigt, wodurch der Weg der in Abu Dhabi entwickelten Technologie von den Labors der VAE bis hin zum internationalen Einsatz hervorgehoben und die zunehmende Bedeutung des Landes als Produzent fortschrittlicher Technologien unterstrichen wurde, die in den VAE entwickelt und weltweit eingesetzt werden.

*Quelle: AETOSWire

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