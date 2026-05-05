Mit geschätzten Gesamtausgaben der Unternehmen für Kundenbindungsprogramme, Mitarbeiteranerkennung und Vertriebsanreize, die bis in die 2030er Jahre voraussichtlich 80 Milliarden US-Dollar übersteigen werden, steht die Incentive-Branche vor einer Phase raschen Wachstums und strategischen Herausforderungen.

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Als Reaktion darauf hat die Incentive Marketing Association (IMA) eine Reihe neuer Ressourcen auf den Weg gebracht, die Incentive-Fachleuten dabei helfen sollen, sich in einem Umfeld zurechtzufinden, das immer spezialisierter und fragmentierter wird und für die Unternehmensleistung eine immer zentralere Rolle spielt.

"Es geht nicht nur um mehr Einnahmen es geht um mehr Komplexität", sagte Vince Chiofolo, President der Incentive Engagement Solution Providers (IESP). "Kunden verlangen nach Lösungen, die sich schnell weiterentwickeln, tiefgreifend integrieren und auch bei großem Umfang ein persönliches Erlebnis bieten. Genau dafür wurden diese neuen Tools entwickelt."

Die IMA-Toolsuite umfasst:

Neuer Branchenbericht Inside the Incentive Buyer's Mind

Der Bericht Inside the Incentive Buyer's Mind, der auf den Erkenntnissen von über 50 Programmverantwortlichen basiert, beleuchtet die sich wandelnden Erwartungen der heutigen Käufer. Dieser Bericht bietet:

Unterstützung für Führungskräfte, die Investitionen in Anreizprogramme planen

Unterstützung für Lösungsanbieter, die ihr Verkaufsargument schärfen möchten

Hilfe für Teams, die auf Skalierbarkeit, Präzision und Leistung setzen

EngageIQ Der erste KI-Assistent, der speziell für die motivierende Bildung entwickelt wurde

Dank der ChatGPT-Integration beantwortet EngageIQ nun in Echtzeit Fragen zu Segmentierung, Programmgestaltung, Prämienmodellen und strategischer Logik.

EngageIQ bringt Struktur in die Diskussionen rund um Anerkennung, Loyalität und Anreize und macht fundiertes, zielgerichtetes Wissen zugänglich.

Neustart des "Motivation Insiders"-Podcasts

Eine prägnantere, regelmäßigere Reihe, die sich auf die Stimmen konzentriert, die die Branche voranbringen von Fachleuten und Plattformleitern bis hin zu Marketingfachleuten und Einkäufern von Incentive-Produkten. In jeder Folge des Motivation Insiders Podcast kommen Experten zusammen, um verschiedene Aspekte der Verhaltensforschung zu erörtern und zu erläutern, wie Sie diese nutzen können, um Ihre Anreiz- und Anerkennungsprogramme zu verbessern.

Globale Einblicke in die Bereiche Incentives und Anerkennung

Der IMA Global Incentives Recognition Report fasst Erkenntnisse von Führungskräften und Unternehmen für Branchenfachleute zusammen, die sich ein besseres Verständnis der globalen Landschaft im Bereich Incentives und Anerkennung verschaffen möchten.

Der Bericht bietet einen fokussierten Blickwinkel und liefert Struktur, Tiefe sowie umsetzbare Erkenntnisse über Regionen und Funktionen hinweg. Dadurch entsteht eine strukturierte und skalierbare Wissensdatenbank, die sowohl globale Vergleichbarkeit als auch lokale Relevanz gewährleistet.

Zertifizierung für Fachleute im Bereich Anerkennung

Aufbauend auf den 7 Best Practice Standards von Recognition Professionals International's (RPI) und gestützt auf jahrzehntelange Forschungsergebnisse etabliert Sie die CRP-Zertifizierung als führende Persönlichkeit in der Kunst und Wissenschaft der Mitarbeiteranerkennung.

Alle Tools finden Sie unter www.incentivemarketing.org

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