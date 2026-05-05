Geberit AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Erfolgreicher Start ins 2026



05.05.2026 / 07:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Geberit Gruppe erzielte im ersten Quartal 2026 in einem weiterhin sehr anspruchsvollen Umfeld gute Resultate. Die ersten drei Monate des Jahres waren geprägt durch einen erfreulichen Anstieg des währungsbereinigten Nettoumsatzes und - unter Ausklammerung von Einmalkosten im Vorjahr - stabile operative Margen. Aufgrund von starken negativen Währungseffekten sank der Nettoumsatz leicht um 0,7% auf CHF 873 Mio., währungsbereinigt stieg er dagegen um 3,4%. Der operative Cashflow (EBITDA) belief sich auf CHF 283 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 32,5%. Der Gewinn je Aktie stieg um 4,5% auf CHF 5.94, bereinigt um Währungseffekte resultierte ein Anstieg von 9,9%.



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