Das Unternehmen wurde in dem Bericht für 2026 genannt, der wichtige Trends im Bereich MES analysiert, darunter KI, Interoperabilität und Kombinierbarkeit

Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Execution- und Betriebssoftware für verschiedene Fertigungsbranchen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner Market Guide for Manufacturing Execution Systems (MES), der im März 2026 von den Analysten Jake Cunningham und Christian Hestermann veröffentlicht wurde, als repräsentativer Anbieter genannt wurde.

Laut Aegis bietet der Bericht einen Überblick über den MES-Markt, einschließlich der wachsenden Rolle von KI, der steigenden Nachfrage nach Interoperabilität und einer Verlagerung hin zu besser kombinierbaren, plattformbasierten Architekturen.

FactoryLogix hat es Herstellern schon immer ermöglicht, die Vergangenheit zu kennen und die Gegenwart mit ihren gesamten Vorgängen zu meistern, indem es lückenlose Traceability aller Vorgänge, Echtzeitsteuerung und Transparenz bei der Ausführung sowie Analysen über Produkte, Prozesse und Qualität hinweg bietet. Aufbauend auf dieser Ausführungsgrundlage erweitert Aegis diese Fähigkeiten, um die Zukunft durch fortschrittliche Planung, Terminierung und Digital-Twin-Simulation auf Basis realer Produktionsdaten vorherzusagen und so Ausführung und Planung in einer einzigen, durchgängigen Plattform für Fertigungsabläufe zusammenzuführen.

Der Ansatz von Aegis basiert auf einem kontextbezogenen, produkt- und prozessorientierten Datenmodell, das als einheitliche Ontologie strukturiert ist und sicherstellt, dass alle Daten im Zusammenhang mit der Art und Weise verstanden werden, wie Produkte entworfen und hergestellt werden. Diese Grundlage unterstützt die Realität komplexer diskreter Fertigungsumgebungen, in denen Produkte, Prozesse und Vorgänge selten einem einzigen, festgelegten Pfad folgen. Anstatt unverbundenen Daten zu aggregieren, verbindet FactoryLogix Maschinen, Materialien, Arbeitsabläufe und menschliche Aktivitäten in einem einzigen betrieblichen Kontext.

FactoryLogix verfolgt einen anderen Ansatz in Bezug auf die Kombinierbarkeit. Anstatt separate Anwendungen mit ihren eigenen Daten und ihrer eigenen Logik zusammenzuflicken, konfigurieren Hersteller Arbeitsabläufe, Benutzeroberflächen und Prozesslogik innerhalb eines einzigen Systems, in dem alles auf denselben zugrunde liegenden Daten basiert. Teams können sich an die Art und Weise anpassen, wie die Arbeit ausgeführt wird, ohne Inkonsistenzen zu verursachen, Integrationen zu unterbrechen oder den Wartungsaufwand zu erhöhen, der mit maßgeschneiderten oder app-basierten Lösungen einhergeht.

Dieselbe kontextbezogene Grundlage ermöglicht es der KI, mit einem umfassenden Verständnis der Produktionsumgebung zu arbeiten. Durch ARIA, den KI-gestützten Co-Piloten von Aegis, der in Zusammenarbeit mit Arch Systems entwickelt wurde, können Hersteller Erkenntnisse gewinnen, Risiken identifizieren und Maßnahmen auf der Grundlage von kontextbezogenen Echtzeitdaten statt isolierter Signale ergreifen.

Mit Simio, einem Unternehmen von Aegis, können Hersteller reale Produktionsdaten nutzen, um Szenarien zu testen und Kompromisse zu verstehen, bevor sie Änderungen in der Fertigung vornehmen. Pläne basieren nicht mehr auf statischen Annahmen. Stattdessen werden sie mithilfe simulationsbasierter KI kontinuierlich an sich ändernde Bedingungen angepasst, was den Teams einen klareren Überblick über Einschränkungen, Schwankungen und Planungsentscheidungen verschafft.

Jason Spera, CEO von Aegis Software, erläutert: "Die meisten Systeme können Daten erfassen, aber ohne Kontext sind diese schwer zu nutzen. Unser Ansatz war schon immer, Daten mit dem Produkt und dem Prozess zu verknüpfen und so eine einheitliche Grundlage für die Kombinierbarkeit im gesamten Vorgang zu schaffen. Da Simio nun Teil von Aegis ist, wird dieselbe Grundlage genutzt, um Ergebnisse zu modellieren, zu simulieren und vorherzusagen, was Herstellern hilft, nicht mehr nur auf das zu reagieren, was gerade geschieht, sondern Entscheidungen auf Grundlage dessen zu treffen, was als Nächstes passieren wird."

Die Plattform FactoryLogix von Aegis Software unterstützt Hersteller diskreter Produkte in verschiedenen Branchen, darunter Elektronik, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung, Medizintechnik und Automobilindustrie. Die Plattform bietet eine einheitliche Basis für Produktion, Qualitätssicherung, Materialwirtschaft und Analytik, die sich über Produktionslinien, Werke und globale Standorte erstreckt, und ermöglicht gleichzeitig eine flexible, programmierfreie Konfiguration von Benutzeroberflächen, Arbeitsabläufen und Prozesslogik.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner, Market Guide for Manufacturing Execution Systems, veröffentlicht am 23. März 2026, Jake Cunningham, Christian Hestermann.

Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht dazu, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Publikationen geben die Meinungen der Gartner-Organisation für Geschäfts- und Technologieeinblicke wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist eine Marke von Gartner, Inc. und seinen verbundenen Unternehmen.

Über Aegis Industrial Software

Aegis wurde 1996 gegründet und ist ein führender Anbieter von MES-Software und Technologielösungen für diskrete Fertigungsunternehmen in geschäftskritischen Endmärkten. Die Unternehmenslösung von Aegis bietet eine einheitliche Basis für Produktion, Qualität, Materialwirtschaft und Analytik, die Produktionslinien, Fabriken und Standorte weltweit umfasst. Durch die Integration von Simulations-, Digital-Twin-Modellierungs- sowie fortschrittlichen Planungs- und Terminierungsfunktionen von Simio, einem Unternehmen von Aegis, können Unternehmen Szenarien bewerten, Was-wäre-wenn-Analysen durchführen, Einschränkungen erkennen und anhand dynamischer Digital Twins, die sich mit Echtzeitdaten und sich ändernden Bedingungen weiterentwickeln, vor der Umsetzung vorhersagen, wie sich Entscheidungen auswirken werden.

Aegis unterstützt mehr als 2.200 Fabriken in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Hersteller aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Elektronik, Medizin und Automobilindustrie vertrauen auf Aegis, um Produkteinführungen zu beschleunigen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen, vollständige Traceability zu erreichen und Kosten zu senken, während sie gleichzeitig ihre Vorgänge kontinuierlich verbessern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Horsham, Pennsylvania, und verfügt über Niederlassungen in Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter www.aiscorp.com. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für die Fertigung.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260505015708/de/

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Ihr Ansprechpartner bei Aegis Software:

Deb Geiger

+1-215-773-3571

dgeiger@aiscorp.com