FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Meta von 830 auf 790 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Facebook-Konzern habe einen sehr guten Jahresauftakt verzeichnet, allerdings nehme der regulatorische Gegenwind in puncto Jugendschutz zu, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2027 und 2028./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: US30303M1027
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 18:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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