euroAtlantic Airways ("EAA"), ein weltweit führender Anbieter von Wet-Leasing- und Charterdienstleistungen für Passagier-Großraumflugzeuge und ein Portfoliounternehmen von Njord Partners, gibt die Ernennung von Pauls Calitis zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 18. Mai 2026 bekannt. Pauls wird Nachfolger von Stewart Higginson, der seit Anfang 2024 als CEO tätig war und künftig die Rolle des Non-Executive Chairman of the Board übernehmen wird. Diese Ernennung markiert die nächste Phase der Unternehmensentwicklung unter der Leitung von Njord Partners.

Pauls bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Luftfahrtbranche mit und war zuletzt als Chief Operating Officer und Executive Board Member bei airBaltic tätig. Im Jahr 2025 hatte er zudem die Funktion des Interim-Chief Executive Officer inne. Im Verlauf seiner Karriere, die ihn vom Piloten bis in die oberste Führungsetage brachte, trug er maßgeblich zur Entwicklung und Transformation von airBaltic zu einer der effizientesten und renommiertesten Fluggesellschaften Europas bei. Unter seiner Führung entwickelte sich die Fluggesellschaft zu einer Referenz für betriebliche Exzellenz, Flottenmodernisierung und die Qualität von ACMI-Dienstleistungen drei Kernbereiche der EAA.

Während seiner Tätigkeit bei airBaltic steuerte Calitis erfolgreich den umfassenden Flottenmodernisierungsprozess der Fluggesellschaft sowie den Ausbau des ACMI-Geschäfts von airBaltic. Dabei unterstützte er europäische Tier-1-Fluggesellschaften mit hohen Qualitätsstandards. Mit seinem starken Fokus auf betriebliche Exzellenz, Sicherheit und Umsetzung ist Pauls durch seine Erfahrung bestens dafür geeignet, die Bestrebungen der EAA weiter voranzutreiben und ihre Position als zuverlässiger Partner für die anspruchsvollsten Kunden der Branche weiter zu festigen.

Seit Njord Partners 2024 Mehrheitsgesellschafter wurde, hat die EAA einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen. Für das Jahr 2026 ist die Kapazität der EAA bereits weitestgehend ausgebucht, und auch für 2027 steht nur noch eine begrenzte Flottenkapazität zur Verfügung. Außerdem plant das Unternehmen, seine Flotte in der zweiten Jahreshälfte um zwei Airbus A330 zu erweitern eine Verdoppelung der EAA-Flottengröße in gut einem Jahr.

Dank mehrerer langfristiger Verträge und einer anhaltend hohen Kundennachfrage ist die EAA hervorragend positioniert, um die aktuellen Marktturbulenzen zu bewältigen und Wachstumschancen zu erschließen. Pauls bewährte Fähigkeit, betriebliche Belastbarkeit zu gewährleisten, das Vertrauen der Kunden zu stärken und leistungsstarke Teams aufzubauen, wird die Fähigkeit der EAA verbessern, den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Pauls wird am Sitz der EAA in Lissabon tätig sein, von wo aus er das Unternehmen in die nächste Phase des Wachstums und der Innovation führen wird.

Stewart Higginson, der scheidende CEO und künftige Non-Executive Chairman, erklärt: "Pauls kann auf eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz in den Bereichen operative und kaufmännische Führung verweisen, die auf einem menschenorientierten Ansatz und einem Bekenntnis zur Qualität beruht. Seine Expertise im ACMI-Betrieb sowie seine Erfolge bei der Bewältigung brancheninterner Herausforderungen und der Förderung des Wachstums, machen ihn zur idealen Führungspersönlichkeit, um den Erfolgskurs der EAA fortzusetzen."

Pauls Calitis, der designierte CEO, kommentiert: "Es ist mir eine Ehre, in einer so spannenden Phase der Firmengeschichte zu EuroAtlantic Airways zu wechseln. Die EAA hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte erzielt. Ich freue mich darauf, auf dieser Dynamik aufzubauen, um die betriebliche Exzellenz, Kundenorientierung und Marktführerschaft des Unternehmens in den ACMI- und Charter-Segmenten weiter zu stärken."

Über euroAtlantic Airways

euroAtlantic Airways ist eine in Portugal ansässige Luftfahrtgesellschaft, die auf globale ACMI- und Charterlösungen spezialisiert ist und eine vielseitige Flotte von Großraum-Passagierflugzeugen betreibt. Das Unternehmen mit Sitz in Carnaxide und einer Niederlassung am Flughafen Lissabon bietet weltweit Wet-Lease- und Charterdienste sowie Ad-hoc-Flüge an und hat in den 32 Jahren seines Bestehens 727 Flughäfen in 167 Ländern bedient. Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Luftfahrtbranche hat sich die EAA als weltweit führender Anbieter von ACMI- (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance) und Charter-Lösungen etabliert. Im Verlauf der Jahre hat sich das Unternehmen als Anbieter kundenspezifischer Dienstleistungen profiliert, die auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden abgestimmt sind. Sein Fokus liegt dabei stets auf Sicherheit, Effizienz und Innovation. Seit 2024 befindet sich euroAtlantic Airways mehrheitlich im Besitz von Njord Partners.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.euroatlantic.pt

Über Njord Partners

Njord Partners ist ein Special Situations Investment Manager und Anbieter von langfristigen, flexiblen Kapitallösungen. Njord Partners wurde 2013 gegründet und verwaltet ein Kapital von über 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen investiert in europäische mittelständische Unternehmen, die sich in komplexen Situationen befinden. Ziel ist es, den Anlegern überdurchschnittliche risikogewichtete Renditen zu bieten und gleichzeitig das Kapital zu erhalten. Als Kapitalpartner bietet Njord Partners flexible Fremd- und Eigenkapitallösungen an und unterstützt aktiv strategische und operative Verbesserungen innerhalb seiner Portfoliounternehmen, um den Wert zu steigern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://njordpartners.com/

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