Der hohe Ölpreis sorgt für steigendes Interesse an Wasserstoff-Aktien. Besonders die Vertreter aus Großbritannien drehen stark auf. Jetzt hat Ballard Power seine Zahlen veröffentlicht und sorgt für den nächsten Schub. Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Ballard Power zwar erneut rote Zahlen geschrieben, aber trotzdem besser abgeschnitten als erwartet. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 US-Dollar, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahreswert von -0,07 US-Dollar darstellt. Der Umsatz stieg auf 19,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg gegenüber den 15,4 Millionen US-Dollar des Vorjahres entspricht, aber leicht unter den Erwartungen der Analysten lag, die mit 20,3 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
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