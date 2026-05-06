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Dow Jones News
06.05.2026 06:45 Uhr
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(2)

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. Mai

DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. Mai 

=== 
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog April 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  52,1 
*** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 
     (08:30 PK; 13:30 Analystenkonferenz) 
*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1Q 
  06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q 
     (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q 
     (10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 1Q 
     (14:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (15:00 Earnings-Call) 
*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz) 
  07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz) 
  07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 
  07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q 
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q 
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q (12:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q 
     (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 
  07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Statement 3Q 
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 1Q 
*** 08:45 FR/Industrieproduktion März 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vm 
     zuvor:    -0,7% gg Vm 
*** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Präsentation im House of the Euro 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April 
     PROGNOSE:   48,0 
     zuvor:    48,8 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  46,5 
     zuvor:    48,8 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  47,6 
     zuvor:    48,8 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  46,9 
     zuvor:    50,9 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  48,3 
     zuvor:    51,9 
*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV 
*** 10:00 DE/Fuchs SE, HV 
*** 10:00 DE/Symrise AG, HV 
*** 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV 
*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1Q (16:00 Analystenkonferenz) 
  10:00 DE/Vossloh AG, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (2. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  47,4 
     zuvor:    50,2 
     Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  48,6 
     zuvor:    50,7 
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker 
*** 10:30 DE/Hannover Rück SE, HV 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (2. Veröffentlichung) April 
     PROGNOSE:   k.A. 
     1. Veröff.:  52,0 
     zuvor:    50,5 
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise März 
     Eurozone 
     PROGNOSE:   +3,1% gg Vm/+1,6% gg Vj 
     zuvor:    -0,7% gg Vm/-3,0% gg Vj 
  11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 
     im Volumen von 3,5 Mrd EUR 
  12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q 
*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q 
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE: 84.000 Stellen 
     zuvor:  62.000 Stellen 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q 
 
***   - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen April 
***   - IT/Eni SpA, Geschäftsbericht und HV 
    - FR/Treffen der G7-Handelsminister 
    - US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Panel Diskussion bei 
     Milken Konferenz 
    - Börsenfeiertag: Japan 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

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May 06, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)

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