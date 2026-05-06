DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. Mai

=== *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog April PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,1 *** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q (08:30 PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1Q 06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 1Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (15:00 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz) 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK) 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q (12:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q *** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q *** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q 07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Statement 3Q *** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 1Q *** 08:45 FR/Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm *** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Präsentation im House of the Euro *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,8 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 46,5 zuvor: 48,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,6 zuvor: 48,8 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 46,9 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 51,9 *** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV *** 10:00 DE/Fuchs SE, HV *** 10:00 DE/Symrise AG, HV *** 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1Q (16:00 Analystenkonferenz) 10:00 DE/Vossloh AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 47,4 zuvor: 50,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 48,6 zuvor: 50,7 *** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker *** 10:30 DE/Hannover Rück SE, HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,0 zuvor: 50,5 *** 11:00 EU/Erzeugerpreise März Eurozone PROGNOSE: +3,1% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/-3,0% gg Vj 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im Volumen von 3,5 Mrd EUR 12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q *** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: 84.000 Stellen zuvor: 62.000 Stellen *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q *** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen April *** - IT/Eni SpA, Geschäftsbericht und HV - FR/Treffen der G7-Handelsminister - US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Panel Diskussion bei Milken Konferenz - Börsenfeiertag: Japan ===

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May 06, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)

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