DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEKRISE - Der Chef des Windkraftherstellers Vestas, Henrik Andersen, warnt vor den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf Europa. "Die eigentliche Krise kommt erst noch. Europa hat sich an seinen Wohlstand gewöhnt und unterschätzt die Risiken", sagte er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Europäische Union müsse deutlich mehr für eine souveräne Energieversorgung tun, so Andersen: "Wir lassen immer noch zu, dass andere Regionen die Energieversorgung Europas kontrollieren." Andersen bemängelt, die EU rede viel - aber handele nicht im gleichen Maße. (Handelsblatt)

IMMOBILIENINVESTOREN - Große US-Investoren betreten erstmals den deutschen Markt für Reihen- und Einfamilienhäuser. Nachdem Goldman Sachs im vergangenen Jahr gemeinsam mit einem kanadischen Pensionsfonds ein Paket von 491 Reihenhäusern übernommen hat, fasst nun auch der US-Vermögensverwalter PGIM einen Einstieg in das Segment ins Auge. "Wir analysieren konkret den Markt für den Neubau von deutschen Reihenhäusern", sagte Europachef Sebastiano Ferrante dem Handelsblatt. PGIM, Teil des US-Versicherers Prudential Financial, setzt dabei nicht auf Weiterverkauf, sondern auf Vermietung. (Handelsblatt)

FOLGEN DES IRAN-KRIEGS - EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall hat in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vor einer Verschärfung der Folgen des Iran-Kriegs für Europa gewarnt. "Ich befürchte, dass noch mehr Chaos auf uns zukommt. Die langfristigen Auswirkungen auf die europäische Wirtschaft und den grünen Wandel, die Ernährungssicherheit und grundlegende Technologien wie die Halbleitertechnik können katastrophal sein", schrieb die EU-Kommissarin im Gastbeitrag. "In jüngster Zeit wurde uns vor Augen geführt, wie Lieferketten in einer zunehmend feindseligen Welt als Waffe eingesetzt werden", so Roswall. "Diese Schocks lagen weitgehend außerhalb unserer Kontrolle, aber ihre Folgen waren dennoch vollkommen vorhersehbar." (RND)

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May 06, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)

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