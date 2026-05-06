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Q1 2026: HelloFresh SE setzt Neuausrichtung auf eine hochwertigere Kundenbasis fort



06.05.2026 / 06:59 CET/CEST

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Q1 2026: HelloFresh SE setzt Neuausrichtung

auf eine hochwertigere Kundenbasis fort Die HelloFresh-Gruppe erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von ca. €1,7 Mrd. [1] vs. €1,9 Mrd. in Q1 2025 (-7,7 % währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr)

[1] Der durchschnittliche Bestellwert stieg im ersten Quartal 2026 im Jahresvergleich währungsbereinigt um 4,2%, ein Resultat der gezielten Fokussierung auf hochwertigere Kundenkohorten und von Preisanpassungen

Das bereinigte EBITDA der Gruppe belief sich im ersten Quartal 2026 wie erwartet auf ca. €24 Mio. (Q1 2025: €58 Mio.), wobei der überwiegende Teil des Rückgangs gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf einmalige Auswirkungen von Winterstürmen in Höhe von ca. €25 Mio. zurückzuführen ist

Globales Produktinvestitionsprogramm wird fortgeführt; europäische Produktionsstätte für Factor eröffnet

Prognose für 2026 bestätigt Berlin, 6. Mai 2026 - Die HelloFresh SE ("HelloFresh" oder "Gesellschaft") hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und dabei die Strategie zur Gewinnung einer hochwertigeren Kundenbasis und deren anhaltende disziplinierte Umsetzung betont. Der Umsatz der HelloFresh-Gruppe belief sich im ersten Quartal 2026 auf ca. €1,7 Mrd. vs. €1,9 Mrd. in Q1 2025 (-7,7 % währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr). In der Produktkategorie Kochboxen verlangsamte sich der währungsbereinigte Umsatzrückgang zum fünften Mal in Folge und erreichte -8,5 %, womit die Erholungsdynamik des Jahres 2025 fortgeführt wird (Q1 2025: -14,5 % währungs- bereinigt gegenüber dem Vorjahr). Verbesserungen in der Qualität der Kunden werden in wichtigen Kennzahlen zunehmend sichtbar. Stammkunden in der Produktkategorie Kochboxen bestellen häufiger und zu höheren Warenkorbgrößen, was eine starke Umsatzbindung unterstützt. Der Umsatz in der Produktkategorie Fertiggerichte ("Ready-to-Eat", "RTE") lag wie zuvor angekündigt bei währungsbereinigt -6,9 % gegenüber dem Vorjahr (Q1 2025: 8,0 % währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr). Im US-amerikanischen RTE-Bereich sind die operativen Herausforderungen, die die Performance in den vorangegangenen Quartalen belastet haben, mittlerweile behoben. Vor diesem Hintergrund und angesichts der schwachen Verbraucherstimmung in den USA liegt der Fokus nun darauf, durch ein verbessertes Produkt qualitativ hochwertige Kunden zu gewinnen, die profitables Wachstum ermöglichen. Außerhalb der USA verzeichnete die Produktkategorie RTE ein zweistelliges währungsbereinigtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr. Die Eröffnung der neuen Factor Europe Produktionsstätte in Verden an der Aller stellt einen wichtigen Meilenstein dar und ermöglicht erhöhte Kapazitäten, verbesserte Produktqualität sowie zukünftiges Wachstum für Factor Europe. Die HelloFresh-Gruppe erzielte im ersten Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA ("AEBITDA") von ca. €24 Mio. (Q1 2025: €58 Mio.), im Rahmen der Erwartungen. Der überwiegende Teil des Rückgangs gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist auf einmalige Auswirkungen in Höhe von ca. €25 Mio. durch Winterstürme zurückzuführen, die Logistik- und Betriebsabläufe beeinträchtigten. Die Produktkategorie Kochboxen erzielte eine AEBITDA-Marge von 9 %, wobei das erste Quartal traditionell aufgrund des Fokus auf die Neukundenakquise die niedrigste AEBITDA-Marge aufweist (Q1 2025: 11,4 %). Der Free Cashflow der HelloFresh-Gruppe war im ersten Quartal 2026 mit ca. €49 Mio. positiv (Q1 2025: €68 Mio.). Strategische Neuausrichtung auf hochwertigere Kunden setzt sich fort, sichtbar im steigenden durchschnittlichen Bestellwert HelloFresh erzielt weiterhin Fortschritte bei der Umsetzung seiner strategischen Prioritäten: Hochwertigere Kunden : Im ersten Quartal 2026 stieg der durchschnittliche Bestellwert gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 4,2 % auf €71 (Q1 2025: €68). Dieser Anstieg basiert hauptsächlich auf der Reduzierung von Rabatten, vermehrten Add-on-Bestellungen und Preiserhöhungen.

: Im ersten Quartal 2026 stieg der durchschnittliche Bestellwert gegenüber dem Vorjahr währungsbereinigt um 4,2 % auf €71 (Q1 2025: €68). Dieser Anstieg basiert hauptsächlich auf der Reduzierung von Rabatten, vermehrten Add-on-Bestellungen und Preiserhöhungen. Marketingeffizienz : Die kontinuierliche Wahrung von Marketingeffizienz blieb ein zentraler Fokus im ersten Quartal 2026. Daher sanken die Marketingausgaben der Gruppe gegenüber dem Vorjahr auf 21,9 % des Umsatzes (Q1 2025: 22,3 %).

: Die kontinuierliche Wahrung von Marketingeffizienz blieb ein zentraler Fokus im ersten Quartal 2026. Daher sanken die Marketingausgaben der Gruppe gegenüber dem Vorjahr auf 21,9 % des Umsatzes (Q1 2025: 22,3 %). Produktinnovation: HelloFresh bietet zunehmend vielfältigere und höherwertige Optionen bei gleichzeitiger Wahrung von kultureller Relevanz durch neue Rezept-Initiativen. Dazu gehören unter anderem spezialisierte Rezepte für GLP-1-Nutzer und die Einführung einer neuen Produktreihe mit besonders mutigen und überraschenden Geschmacksprofilen. Dominik Richter, CEO von HelloFresh, sagte: "Was beim Mittag- und Abendessen zählt, ist die Qualität und Vielfalt unserer Mahlzeiten auf dem Teller. Hochwertige Kundenkohorten erleben unser neues Produkt und zeigen daraufhin eine verbesserte Kundenbindung und höhere Bestellfrequenz. Das steigert Zufriedenheit, Loyalität und führt langfristig zu profitablem Wachstum. Wir sind von dieser Strategie überzeugt und werden das gesamte Jahr über und in allen Märkten weiter investieren." Die HelloFresh-Gruppe erzielte im ersten Quartal 2026 eine Deckungsbeitragsmarge (ohne anteilsbasierte Vergütung und Wertminderungen) von 25,6 %, was einem Rückgang von 1,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht (Q1 2025: 27,0 %). Diese Entwicklung spiegelt die vorübergehenden operativen Belastungen durch die genannten Winterstürme sowie die strategische Produktinvestitionsstrategie des Unternehmens wider, die im ersten Quartal 2026 beschleunigt wurde. Der Druck auf die Deckungsbeitragsmarge wurde durch die anhaltende Umsetzung des Effizienzprogramms teilweise ausgeglichen. Prognose für 2026 bestätigt Die Performance der Gesellschaft im ersten Quartal 2026 entsprach den Erwartungen. Die Gesellschaft bestätigt daher ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026, trotz zunehmenden Drucks durch Inflation und allgemeine makroökonomische Herausforderungen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe weiterhin einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von etwa -3 % bis -6 %. Das währungs- bereinigte AEBITDA auf Gruppenebene wird weiterhin zwischen €375 Mio. und €425 Mio. erwartet. Kennzahlen HelloFresh-Gruppe Q1 2026 Q1 2025 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 24,94 28,21 (11,6%) Anzahl der Mahlzeiten 1 (in Mio.) 211,4 240,5 (12,1%) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 66,6 68,1 (2,1%) Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 70,9 68,1 4,2%

Nordamerika Q1 2026 Q1 2025 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 13,06 15,18 (14,0%) Anzahl der Mahlzeiten 1 (in Mio.) 103,4 121,8 (15,1%) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 76,4 81,0 (5,8%) Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 84,3 81,0 4,0%

International Q1 2026 Q1 2025 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 11,88 13,03 (8,9%) Anzahl der Mahlzeiten 1 (in Mio.) 108,0 118,7 (9,0%) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 55,9 52,9 5,5% Durchschnittlicher Bestellwert bei konstanten Wechselkursen (EUR) (ohne Einzelhandel) 56,2 52,9 6,2%

1 Ohne The Pets Table und die Nahrungsergänzungsmittel von Factor US. Operative Kennzahlen HelloFresh-Gruppe Q1 2026 Q1 2025 YoY Umsatzerlöse(in EUR Mio.) 1.675,1 1.930,7 (13,2%) Umsatzerlöse auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.782.4 1.930,7 (7,7%) Deckungsbeitrag (ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) (in EUR Mio.) 425,6 431,0 (1,3%) Deckungsbeitrag (ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung)

(in % der Umsatzerlöse) 25,4% 22,3% 3,1pp AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) (37,7) (3,7) n.a. AEBITDA (in EUR Mio.) 23,6 58,1 (59,3%) AEBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 24,0 58,1 (58,6%) AEBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse (in % des Umsatzes) 1,4% 3,0% (1,6pp)

Nordamerika Q1 2026 Q1 2025 YoY Umsatzerlöse 1(in EUR Mio.) 999,1 1.231,0 (18,8%) Umsatzerlöse 1 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 1.102,5 1.231,0 (10,4%) Deckungsbeitrag (ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) (in EUR Mio.) 293,5 286,8 2,3% Deckungsbeitrag (ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung)

(in % der Umsatzerlöse) 28,9% 23,0% 5,9pp AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 12,5 36,0 (65,4%) AEBITDA (in EUR Mio.) 33,4 61,3 (45,4%) AEBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 33,8 61,3 (44,9%) AEBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse (in % des Umsatzes) 3,3% 4,9% (1,6pp)

International Q1 2026 Q1 2025 YoY Umsatzerlöse 1(in EUR Mio.) 676,0 699,7 (3,4%) Umsatzerlöse 1 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 680,0 699,7 (2,8%) Deckungsbeitrag (ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung) (in EUR Mio.) 157,6 166,0 (5,1%) Deckungsbeitrag (ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung)

(in % der Umsatzerlöse) 22,8% 23,4% (0,6pp) AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) 14,5 18,2 (20,5%) AEBITDA (in EUR Mio.) 38,4 41,2 (6,7%) AEBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) 38,4 41,2 (6,8%) AEBITDA auf Basis konstanter Wechselkurse (in % des Umsatzes) 5,6% 5,8% (0,2pp)

1 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden. Produktkategorie Q1 2026 Q1 2025 YoY Konzern Umsatzerlöse 1 (in EUR Mio.) Kochboxen 1.175,4 1.349,6 (12,9%) Fertiggerichte 465,9 547,8 (15,0%) Andere 2 33,8 33,3 1,4% Umsatzerlöse 1 auf Basis konstanter Wechselkurse (in EUR Mio.) Kochboxen 1.235,1 1.349,6 (8,5%) Fertiggerichte 509,8 547,8 (6,9%) Andere 2 37,5 33,3 12,7% AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in EUR Mio.) Kochboxen 68,3 113,7 (39,9%) Fertiggerichte (35,7) (53,8) (33,6%) Andere 2 (5,8) (5,8) (0,6%) Holding (64,5) (57,9) 11,5% AEBIT (ohne Wertminderungen)

(in % der Umsatzerlöse) Kochboxen 5,8% 8,4% (2,6pp) Fertiggerichte (7,7%) (9,8%) 2,1pp Andere 2 (17,1%) (17,5%) 0,4pp AEBITDA (in EUR Mio.) Kochboxen 105,3 154,1 (31,7%) Fertiggerichte (27,6) (45,9) (39,9%) Andere 2 (5,8) (5,8) (0,6%) Holding (48,3) (44,4) 8,9% AEBITDA (in % der Umsatzerlöse) Kochboxen 9,0% 11,4% (2,5pp) Fertiggerichte (5,9%) (8,4%) 2,5pp Andere 2 (17,1%) (17,4%) 0,3pp

1 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden. 2 Bezieht sich auf die Marken Good Chop und The Pets Table. Über HelloFresh Die HelloFresh Gruppe ist ein globales, digital ausgerichtetes FMCG-Unternehmen und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen und Irland tätig. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im SDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Dublin, Breslau und Warschau. Pressekontakt Martin Becker

Corporate Communications Lead

HelloFresh Group +49 (0) 176 1568 1127

mbec@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com Investor Relations-Kontakt Daniel Álvarez

Head of Investor Relations

HelloFresh Group +31 643 554 932

daniel.alvarez@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com

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