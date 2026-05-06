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Rational AG baut Wachstum im ersten Quartal 2026 auf 8 Prozent aus - organisch +11 Prozent
Landsberg am Lech, 6. Mai 2026 "Mit seinen technologisch führenden Kochsystemen bietet Rational seinen Kunden gerade in schwierigen Zeiten einen klaren wirtschaftlichen Mehrwert. Dementsprechend sind wir auch im aktuell schwierigen Umfeld erfolgreich ins Jahr 2026 gestartet", berichtet Rational-CEO Dr. Peter Stadelmann. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech veröffentlichte am Morgen des 6. Mai 2026 die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026.
318 Millionen Euro Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten 2026
Starkes Wachstum in Nordamerika und Europa
Nordamerika entwickelte sich erneut sehr dynamisch und wuchs im Vorjahresvergleich um 11 Prozent. "Insbesondere USA zeigte mit einem Umsatzplus von 13 Prozent eine hohe Nachfrage nach Rational-Produkten. Belastend wirkten sich erneut negative Währungseffekte auf die Umsatzentwicklung aus. Währungsbereinigt lag das Wachstum der Region bei rund 23 Prozent und verdeutlichte die starke operative Entwicklung", erklärt Jörg Walter.
In Lateinamerika erzielte Rational ein deutliches Umsatzwachstum von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Asien verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang von 3 Prozent, der vor allem auf rückläufige Umsätze in China sowie negative Währungseffekte zurückzuführen ist. Positive Entwicklungen in Japan und Indien konnten dies nicht vollständig kompensieren. Währungsbereinigt wuchs die Region Asien um 6 Prozent. Im Rest der Welt lagen die Umsätze um 9 Prozent unter dem Vorjahreswert, was im Wesentlichen auf geringere Erlöse in Australien nach einem außergewöhnlich starken vierten Quartal 2025 zurückzuführen ist.
iVario steigert Umsatzerlöse um 18 Prozent
76 Millionen Euro EBIT bei einer EBIT-Marge von 23,9 Prozent
Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) erreichte im ersten Quartal 2026 75,9 Millionen Euro und lag damit um 5 Prozent über dem Vorjahreswert (Vj. 72,1 Millionen Euro). Die EBIT-Marge betrug 23,9 Prozent (Vj. 24,4 Prozent) und lag damit wie erwartet leicht unter dem Vorjahresniveau. "Einen Fokus legten wir auf die operativen Kosten in den Bereichen Vertrieb und Service. Zentraler Bestandteil ist hier weiterhin der Ausbau der vertriebsnahen Positionen" so Jörg Walter. Gleichzeitig gelang es Rational, die operativen Kosten insgesamt unterproportional zum Umsatzwachstum zu steigern.
Mitarbeiterzahl weiter erhöht
Prognose bestätigt - Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und EBIT-Marge zwischen 25 und 26 Prozent erwartet
Ansprechpartner:
Rational Aktiengesellschaft
Stefan Arnold / Leiter Investor Relations
E-Mail: ir@rational-online.com
Redaktionshinweis:
Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen.
Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Profiküchen, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.
Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2025 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.260 Millionen Euro Umsatz, 333 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 80 Prozent Eigenkapitalquote.
06.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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