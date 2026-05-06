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Rational AG baut Wachstum im ersten Quartal 2026 auf 8 Prozent aus - organisch +11 Prozent



06.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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Rational AG baut Wachstum im ersten Quartal 2026 auf 8 Prozent aus - organisch +11 Prozent 318 Millionen Euro Umsatzerlöse

Starkes Wachstum in Nordamerika und Europa

iVario steigert Umsatzerlöse um 18 Prozent

EBIT-Marge bei 23,9 Prozent

Prognose bestätigt Landsberg am Lech, 6. Mai 2026 "Mit seinen technologisch führenden Kochsystemen bietet Rational seinen Kunden gerade in schwierigen Zeiten einen klaren wirtschaftlichen Mehrwert. Dementsprechend sind wir auch im aktuell schwierigen Umfeld erfolgreich ins Jahr 2026 gestartet", berichtet Rational-CEO Dr. Peter Stadelmann. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech veröffentlichte am Morgen des 6. Mai 2026 die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2026. 318 Millionen Euro Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten 2026

Mit 317,6 Millionen Euro (Vj. 295,3 Millionen Euro) lagen die Umsatzerlöse von Rational im ersten Quartal 2026 um 8 Prozent über dem Vorjahresquartal. Währungsbereinigt betrug das Wachstum 11 Prozent. "Die Umsatzerlöse entwickelten sich entsprechend unserer Erwartungen. Im ersten Quartal 2026 erreichten wir erneut einen Rekordwert für ein erstes Quartal, welcher sowohl von unseren Kochsystemen als auch durch die positive Entwicklung des sogenannten Nichtgerätegeschäfts getragen wird", ergänzt CFO Jörg Walter. Starkes Wachstum in Nordamerika und Europa

Der Heimatmarkt Deutschland setzte seine positive Entwicklung fort und erzielte im ersten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Region Europa als umsatzstärkster Markt der Rational AG steigerte ihre Erlöse insgesamt um 8 Prozent. Besonders starke Impulse kamen dabei aus Skandinavien, Spanien, der Schweiz, Österreich sowie aus mehreren osteuropäischen Ländern, die jeweils zweistellige Wachstumsraten verzeichneten. Nordamerika entwickelte sich erneut sehr dynamisch und wuchs im Vorjahresvergleich um 11 Prozent. "Insbesondere USA zeigte mit einem Umsatzplus von 13 Prozent eine hohe Nachfrage nach Rational-Produkten. Belastend wirkten sich erneut negative Währungseffekte auf die Umsatzentwicklung aus. Währungsbereinigt lag das Wachstum der Region bei rund 23 Prozent und verdeutlichte die starke operative Entwicklung", erklärt Jörg Walter. In Lateinamerika erzielte Rational ein deutliches Umsatzwachstum von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Asien verzeichnete einen leichten Umsatzrückgang von 3 Prozent, der vor allem auf rückläufige Umsätze in China sowie negative Währungseffekte zurückzuführen ist. Positive Entwicklungen in Japan und Indien konnten dies nicht vollständig kompensieren. Währungsbereinigt wuchs die Region Asien um 6 Prozent. Im Rest der Welt lagen die Umsätze um 9 Prozent unter dem Vorjahreswert, was im Wesentlichen auf geringere Erlöse in Australien nach einem außergewöhnlich starken vierten Quartal 2025 zurückzuführen ist. iVario steigert Umsatzerlöse um 18 Prozent

Die Produktgruppe iCombi erzielte im ersten Quartal 2026 Umsatzerlöse in Höhe von 277,9 Millionen Euro und lag damit 6 Prozent über dem Vorjahresniveau (Vj. 261,5 Millionen Euro). Die Produktgruppe iVario entwickelte sich erneut überproportional und wuchs um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Besonders in Europa, Nordamerika und Asien verzeichnete Rational starke Zuwächse mit dem iVario. 76 Millionen Euro EBIT bei einer EBIT-Marge von 23,9 Prozent

Die Umsatzkosten beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 134,6 Millionen Euro (Vj. 120,6 Millionen Euro) und stiegen damit überproportional zu den Umsatzerlösen. Infolgedessen verringerte sich die Rohertragsmarge auf 57,6 Prozent (Vj. 59,2 Prozent). Belastend wirkten insbesondere negative Währungseffekte und höhere US-Zölle. Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) erreichte im ersten Quartal 2026 75,9 Millionen Euro und lag damit um 5 Prozent über dem Vorjahreswert (Vj. 72,1 Millionen Euro). Die EBIT-Marge betrug 23,9 Prozent (Vj. 24,4 Prozent) und lag damit wie erwartet leicht unter dem Vorjahresniveau. "Einen Fokus legten wir auf die operativen Kosten in den Bereichen Vertrieb und Service. Zentraler Bestandteil ist hier weiterhin der Ausbau der vertriebsnahen Positionen" so Jörg Walter. Gleichzeitig gelang es Rational, die operativen Kosten insgesamt unterproportional zum Umsatzwachstum zu steigern. Mitarbeiterzahl weiter erhöht

Auch dieses Jahr setzt Rational auf die Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den "Unternehmern im Unternehmen" (U.i.U.). Ihr konsequenter Einsatz im Dienst für die Kunden ist das, was Rational so erfolgreich macht. Ende März 2026 beschäftigte die Rational-Gruppe 2.887 Mitarbeiter weltweit, davon 1.569 in Deutschland. Insbesondere in den weltweiten Vertriebsorganisationen wurden in den ersten drei Monaten 2026 weiterhin kundennahe Positionen aufgebaut. Prognose bestätigt - Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und EBIT-Marge zwischen 25 und 26 Prozent erwartet

"Die Ergebnisse des ersten Quartals erfüllen unsere Erwartungen. Wir bleiben deshalb positiv gestimmt und bestätigen unsere Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026", stellt Dr. Peter Stadelmann in Aussicht. "Aufgrund der höheren Zollbelastungen, negativer Währungseffekte sowie steigender Kosten für Rohstoffe, Logistik und Energie gehen wir für das Geschäftsjahr 2026 von niedrigeren Margen als im Jahr 2025 aus und bestätigen unsere Prognose einer EBIT-Marge zwischen 25 Prozent und 26 Prozent." Ansprechpartner: Rational Aktiengesellschaft Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

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rational-online.com Redaktionshinweis: Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen. Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Kombidämpfer bei 4,8 Millionen Profiküchen, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services. Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2025 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.260 Millionen Euro Umsatz, 333 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 80 Prozent Eigenkapitalquote. Angaben in Millionen Euro Q1 2026 Q1 2025 Veränderung

in Prozent Umsatzerlöse 317,6 295,3 +8 Bruttoergebnis vom Umsatz 183,1 174,7 +5 Rohertragsmarge in Prozent 57,6 59,2 - Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (EBIT) 75,9 72,1 +5 EBIT-Marge in Prozent 23,9 24,4 - Ergebnis nach Steuern 59,2 56,9 +4 Gewinn je Aktie in Euro 5,21 5,00 +4



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