HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat im ersten Quartal operativ deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Trotz eines herausfordernden geopolitischen Umfelds und schwieriger Wetterbedingungen in vielen Kernmärkten sei Heidelberg Materials mit einem robusten Ergebnis in das neue Jahr gestartet, sagte der Konzernchef Dominik von Achten am Mittwoch in Heidelberg laut einer Mitteilung. Das Unternehmen habe durch Kosteneinsparungen und Preisanpassungen rückläufige Absatzmengen im ersten Quartal teilweise kompensieren können. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das im Dax notierte Unternehmen.

Im ersten Quartal sank der Umsatz auch wegen ungünstiger Wechselkurse im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ging um 30 Prozent auf 163 Millionen Euro zurück. Analysten hatten mit einem solchen starken Rückgang gerechnet. Für 2026 peilt das Unternehmen weiterhin ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 3,4 Milliarden bis 3,75 Milliarden Euro an und damit mindestens den Vorjahreswert. Zum Ergebnis unter dem Strich machte der Konzern wie für das Auftaktquartal üblich keine Angaben./mne/zb