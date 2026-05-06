© Foto: Marek Antoni Iwanczuk - SOPA Images via ZUMA Press WireDie Samsung-Aktie schießt um mehr als 15 Prozent nach oben. Der KI-Boom treibt den Börsenwert über 1 Billion US-Dollar. Die Hintergründe. Samsung ist zurück im ganz großen Börsenspiel. Die Aktie des südkoreanischen Chipriesen sprang am Mittwoch um mehr als 15 Prozent nach oben, wodurch sich der Börsenwert laut CNBC auf über 1 Billion US-Dollar belief. Damit rückt Samsung in einen exklusiven Klub auf - als zweites asiatisches Unternehmen nach TSMC. Der Kurssprung ist mehr als nur ein Strohfeuer. Die Aktie erreichte ein Rekordhoch und steuert laut FactSet-Daten auf den größten Tagesgewinn ihrer Geschichte zu. Auslöser ist die neue Gier der Anleger nach allem, was mit Künstlicher Intelligenz …Den vollständigen Artikel lesen
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