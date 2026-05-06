DJ Rational bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt

DOW JONES--Rational hat zum Jahresauftakt trotz Belastungen durch widrige Wechselkurseffekte einen Rekordumsatz verzeichnet. Auch wenn die Marge im ersten Quartal leicht nachgab, bestätigte der im MDAX notierte Großküchenausstatter seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten um 8 Prozent zum Vorjahr auf 318 Millionen Euro und damit etwas stärker als von Analysten erwartet. Währungsbereinigt kletterten die Erlöse um 11 Prozent.

In Deutschland wuchs der Umsatz nominal um 11 Prozent. In den USA betrug das Wachstum 13 Prozent. "Belastend wirkten sich hier erneut negative Währungseffekte auf die Umsatzentwicklung aus", sagte CFO Jörg Walter. "Währungsbereinigt lag das Wachstum der Region bei rund 23 Prozent und verdeutlichte die starke operative Entwicklung."

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 5 Prozent auf knapp 76 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge sank auf 23,9 von 24,4 Prozent und lag damit leicht unter den Erwartungen. Unter dem Strich verdiente Rational 59 Millionen Euro, ein Plus von 4 Prozent zum Vorjahr.

Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen weiterhin ein Umsatzplus im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Die EBIT-Marge dürfte zwischen 25 und 26 Prozent liegen - und damit leicht sinken gegenüber dem Vorjahreswert von 26,4 Prozent. "Aufgrund der höheren Zollbelastungen, negativer Währungseffekte sowie steigender Kosten für Rohstoffe, Logistik und Energie gehen wir für das Geschäftsjahr 2026 von niedrigeren Margen als im Jahr 2025 aus", sagte CEO Peter Stadelmann.

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DJG/mgo/hab

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May 06, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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