© Foto: Dall-EDer Bitcoin-Treasury-Konzern Strategy hat für das erste Quartal 2026 tiefrote Zahlen vorgelegt und gleichzeitig mögliche Bitcoin-Verkäufe in Aussicht gestellt. Wie der weltgrößte Bitcoin-Treasury-Konzern Strategy am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte, belief sich der Nettoverlust im ersten Quartal auf 12,54 Milliarden US-Dollar. Hauptgrund war eine massive nicht realisierte Abwertung der Bitcoin-Bestände in Höhe von 14,46 Milliarden US-Dollar infolge des schwachen Kryptomarkts zu Jahresbeginn. Der Verlust fiel deutlich höher aus als von Analysten erwartet. Das Unternehmen meldete ein GAAP-Ergebnis je Aktie von minus 38,25 US-Dollar und verfehlte damit die Konsensschätzung der Wall …Den vollständigen Artikel lesen
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