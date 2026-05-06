Trotz besserer Quartalszahlen als erwartet, kann der neue CEO von PayPal das Vertrauen der Anleger nicht zurückgewinnen. Die Aktie stürzt ab, und die Frage bleibt: Werden die angekündigten Umstrukturierungen das Unternehmen wirklich wieder auf Kurs bringen? PayPal hat für das erste Quartal 2026 einen Non-GAAP-Gewinn von 1,34 USD pro verwässerter Aktie gemeldet, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (1,33 USD) darstellt und über den Erwartungen der Analysten von 1,27 USD lag. Der Nettoumsatz stieg auf 8,35 Milliarden USD, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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