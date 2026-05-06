Der Arbeitsmarkt ist unsicher geworden. Eine Portfolio-Karriere kann helfen, geschickt mehrere Einkommensquellen neben dem Vollzeitjob aufzubauen. Was du dazu brauchst, erfährst du bei t3n Arbeit in Progress. Entlassungswellen in der Tech-Branche, Stellenabbau auch in etablierten Unternehmen: Der Arbeitsmarkt ist angespannt. Die Abhängigkeit von einem Arbeitgeber kann dabei Angst machen. Daher ist es hilfreich, mit einer Portfolio-Karriere mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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