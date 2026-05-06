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"Europas Führungsrolle hängt von Integration, Größe und dem Schutz strategischer Industrien ab"



06.05.2026 / 08:13 CET/CEST

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Industrieller Champion - Veranstaltung in Hamburg markierte zehn Jahre seit der Integration von Nordex und ACCIONA Windpower Hamburg, 6. Mai 2026. "Europa ist weltweit führend bei der Dekarbonisierung und Elektrifizierung. Ob der Kontinent diese Führungsrolle behält, hängt von der Marktintegration, Größenordnung und dem Schutz strategischer Industrien ab", sagte José Manuel Entrecanales, Chairman und CEO von ACCIONA, bei einer Veranstaltung in Hamburg am 4. Mai anlässlich von zehn Jahren seit der Integration von Nordex und Acciona Windpower. Entrecanales ergänzte, es sei "nicht länger nötig, erneuerbare Energien allein mit Blick auf ihre Klimawirkung zu fördern. Sie sind heute die günstigste und am besten verfügbare Energieform. Die Iberische Halbinsel ist ein Beispiel dafür", sagte er. "Dort befindet sich der günstigste Strom-Markt in Europa: 65 Millionen Menschen decken mehr als 60% ihres Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen." Die Jubiläumsveranstaltung brachte hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Industrie zusammen, um auf ein Jahrzehnt zurückzublicken, in dem durch den Zusammenschluss von Nordex und Acciona Windpower im Jahr 2016 die Nordex Group entstand - heute Europas führender Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen - und um über die Rolle der Branche für die Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Widerstandsfähigkeit zu diskutieren. José Luis Blanco, CEO der Nordex Group, verwies auf die strategische Logik der Integration beider Unternehmen sowie auf die Entwicklung des Unternehmens in einer für die Branche volatilen Phase. "Der Zusammenschluss von Nordex und Acciona Windpower war eine Antwort auf einen Markt, der Größenordnung, Widerstandsfähigkeit und eine langfristige Perspektive erforderte", sagte er. "Wir haben ein Unternhemen aufgebaut, das weltweit konkurriert. Doch die Wettbewerbsbedingungen sind nicht gleich. Die europäische Windindustrie braucht Größe, um global bestehen zu können - und die Anerkennung des Mehrwerts, den Windtechnologie für unsere Gesellschaften schafft". Mit Blick auf die Energiesicherheit und Souveränität ergänzte er: "Es ist naiv zu glauben, diese Technologie könne wie eine beliebige andere Ware behandelt werden." In einer Keynote unterstrich Robert Habeck, ehemaliger Vizekanzler Deutschlands, die strategische Bedeutung der Windenergie für die Verringerung von Abhängigkeiten und den Schutz kritischer Infrastrukturen. Er sagte: "Die Europäische Union muss die Größenfrage beantworten. Der eigentliche Wettbewerb findet nicht zwischen Frankreich, Spanien und Deutschland statt, sondern zwischen Europa und dem Rest der Welt. Daher lautet die Frage: Welche Bereiche der Wirtschaft sind von strategischem Interesse? Und in diesen Bereichen brauchen wir Champions!" Ein zentraler Programmpunkt des Jubiläums war eine Podiumsdiskussion mit Enrico Letta, ehemaliger Ministerpräsident Italiens und Autor des Letta-Reports zur Zukunft des EU-Binnenmarkts, Robert Habeck und José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. Moderiert durch Tinne van der Straeten, CEO von WindEurope, konzentrierte sich die Diskussion auf Europas Wettbewerbsfähigkeit, die Industriepolitik und die Voraussetzungen, um technologische Führungspositionen in strategischen Sektoren wie der Windenergie nachhaltig zu sichern. Die Jubiläumsveranstaltung machte zudem die übergeordnete Bedeutung der Entwicklung der Nordex Group als Fallbeispiel für industrielle Konsolidierung unter Druck deutlich - und für den Erhalt die strategische Relevanz, europäische Technologieführerschaft in kritischer Infrastruktur zu erhalten. Über ACCIONA ACCIONA ist ein global tätiges Unternehmen und führend in der Bereitstellung regenerativer Lösungen für eine dekarbonisierte Wirtschaft. Das Leistungsportfolio umfasst erneuerbare Energien, Wasseraufbereitung und -management, ökoeffiziente Transport- und Mobilitätssysteme, resiliente Infrastrukturen u. a. Das Unternehmen ist seit 2016 klimaneutral. ACCIONA erzielte 2025 einen Umsatz von 20,24 Mrd. € und ist in mehr als 40 Ländern tätig. www.acciona.com Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner für Presseanfragen:

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