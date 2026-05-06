Die Delivery-Hero-Aktie hat sich zuletzt spürbar stabilisiert. Im Fokus steht nun, wie der Markt mit wichtigen charttechnischen Marken umgeht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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