© Foto: Alex Milan Tracy - Sipa USAMicron knackt erstmals die Marke von 700 Milliarden US-Dollar und profitiert massiv vom weltweiten KI-Boom bei Speicherchips.Der US-Speicherhersteller Micron Technology hat am Dienstag erstmals eine Marktkapitalisierung von mehr als 700 Milliarden US-Dollar überschritten. Die Aktie schoss im regulären Handel um 11 Prozent nach oben und setzte ihre Rallye im nachbörslichen Handel mit einem weiteren Plus von 5,5 Prozent auf 675,76 US-Dollar fort. Damit gehört Micron inzwischen zu den zehn wertvollsten Technologiekonzernen der Vereinigten Staaten. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie um 124 Prozent verteuert. Auf Sicht von zwölf Monaten summiert sich der Kursanstieg inzwischen auf nahezu 700 …Den vollständigen Artikel lesen
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