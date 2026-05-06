XRP Kurs durchbricht $1,40: Was der Volumenanstieg für den nächsten Schritt bedeutet

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Der XRP Kurs durchbrach am 4. Mai die Marke von $1,40 mit einem deutlichen Volumenanstieg und markierte den höchsten Stand seit mehreren Wochen. Standard Chartered prognostiziert, dass der CLARITY Act zwischen $4 und $8 Milliarden an neuen ETF-Zuflüssen freisetzen könnte. Die Marke bei $1,45 hat den XRP Kurs in diesem Jahr bereits viermal abgewiesen.

Rund 36,8 Milliarden XRP werden zu einem durchschnittlichen Einstandspreis von $1,44 gehalten, was eine mechanische Deckelung erzeugt. Die kumulative ETF-Zuflüsse übersteigen $1,30 Milliarden und zeigen institutionelles Engagement. Der XRP Kurs befindet sich in einer entscheidenden Phase, in der ein einziger Katalysator die Richtung bestimmen kann. Dieser Artikel analysiert den aktuellen XRP Kurs und zeigt, welche Presale-Alternative gerade Kapital anzieht.

XRP Kurs aktuell: Ausbruch über $1,40 trifft auf massive Widerstandszone bei $1,45

Der XRP Kurs liegt am 5. Mai bei $1,41 laut Bybit mit einem 24-Stunden-Tief von $1,39 und einem Hoch von $1,42. Am Vortag stieg der XRP Kurs von $1,38 auf $1,40 in einem Volumensprung, der auf echte Positionierung hindeutet. Bitcoin durchbrach gleichzeitig $80.000 und hob die gesamte Marktstimmung an.

Standard Chartered Analyst Geoffrey Kendrick prognostiziert laut crypto.news, dass der CLARITY Act Markup zwischen $4 und $8 Milliarden an neuen XRP-ETF-Zuflüssen freisetzen könnte. Glassnode-Daten zeigen, dass rund 36,8 Milliarden XRP bei einem Einstandspreis von $1,44 gehalten werden, was eine Verkaufszone direkt über dem aktuellen XRP Kurs bildet.

Ripple CEO Garlinghouse bekräftigte auf der Bitcoin 2026 Konferenz das Engagement für XRP. Ripple setzte am 1. Mai eine Milliarde XRP aus seinem Escrow frei. Spot-XRP-ETFs verbuchten am 29. April $3,59 Millionen an täglichen Zuflüssen, während Bitcoin- und Ethereum-ETFs Abflüsse verzeichneten.

Die kumulierten Nettozuflüsse übersteigen $1,30 Milliarden. Der XRP Kurs steht zwischen Unterstützung bei $1,35 und Widerstand bei $1,45. Selbst aggressive Ziele bei $2,00 bieten vom aktuellen XRP Kurs nur unter 45 Prozent Anstieg, was Monate braucht. Das lenkt den Fokus auf Presale-Einstiege mit eigenem Zeitplan.

Pepeto: Funktionierende Handelsplattform als Alternative zum XRP-Kurs-Zeitplan

Der XRP Kurs wartet auf den CLARITY Act und die Senatspause am 21. Mai, was den Zeitrahmen an politische Entscheidungen koppelt. In diesem Umfeld richten sich Blicke auf Projekte mit eigenem Listing-Katalysator.

Die Börse hinter dem Projekt funktioniert bereits. PepetoSwap ermöglicht den Handel ohne Gebühren und hält jede Position auf ihrer exakten Größe. Ein eingebauter Scanner liest jeden Vertrag auf der Blockchain und erkennt Fallen und versteckte Kosten.

Die Bridge verbindet mehrere Netzwerke und überträgt Token, ohne eine Einheit vom Transfer abzuziehen. Der Gründer des originalen Pepe-Tokens hat ein Projekt im Wert von $11 Milliarden aufgebaut und leitet jetzt Pepeto gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Infrastrukturspezialisten.

SolidProof hat vor der Öffnung des Presales jeden Vertrag geprüft und den gesamten Code verifiziert, was Anlegern eine unabhängige Sicherheitsgrundlage gibt. Mehr als $9,8 Millionen sind eingegangen, während der Markt in einer Angstphase verharrt, und der Preis von $0,0000001868 lässt erheblichen Abstand nach oben.

XRP stieg in früheren Zyklen auf sein Allzeithoch von $3,65, und frühe Käufer veränderten ihre finanzielle Position auf Jahre. Mit Analysten, die erhebliche Renditen durch ein einziges Listing projizieren, befindet sich Pepeto in derselben Phase, aber mit einer funktionierenden Börse, die frühe XRP-Phasen nie boten. Der Unterschied ist die Infrastruktur, denn wo der junge XRP Kurs auf Versprechen lief, liefert Pepeto bereits Ergebnisse.

Fazit

Der XRP Kurs hat bei $1,40 eine wichtige Marke zurückerobert, doch der Weg zu $1,50 führt über politische Entscheidungen in Washington. Pepeto trägt eine vollständige Börse, einen Vertragsscanner und eine Cross-Chain-Bridge. Dieselbe Ausgangslage in derselben frühen Phase hat in vergangenen Zyklen aus kleinen Positionen Vermögen gemacht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt das Kapital, das vor den Schlagzeilen eingegangen ist. Wer vor dem Listing handelt statt danach, entscheidet selbst, auf welcher Seite der Rendite er steht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt den XRP Kurs im Mai 2026?

Der XRP Kurs durchbrach am 4. Mai $1,40 mit steigendem Volumen und steht vor dem Widerstand bei $1,45. Der CLARITY Act Markup, die GraniteShares 3x ETFs am 7. Mai und kumulative ETF-Zuflüsse über $1,30 Milliarden sind die zentralen Katalysatoren für den XRP Kurs in diesem Monat.

Was ist Pepeto und warum beobachten es Anleger neben dem XRP Kurs?

Pepeto ist ein Presale-Token mit einer gebührenfreien Börse, einem Vertragsscanner und einer Cross-Chain-Bridge, der mehr als $9,8 Millionen gesammelt hat. Der XRP Kurs bietet moderate Gewinne über Monate, während Pepeto den Abstand zum erwarteten Binance-Listing als eigenständigen Katalysator nutzt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.