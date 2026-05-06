Zürich (ots) -Immer mehr Seniorinnen und Senioren nutzen die Tanzangebote von Pro Senectute. Die Altersorganisation verzeichnete in den letzten zwei Jahren eine Zunahme von 35 Prozent. Besonders Tanzveranstaltungen wie Ü60-Discos weisen eine überdurchschnittliche Zuwachsrate auf.Tanzen ist bei Seniorinnen und Senioren eine sehr gefragte Aktivität. Aktuelle Zahlen von Pro Senectute zeigen: Während 2023 rund 9800 Personen die Tanzangebote von Pro Senectute nutzten, waren es 2025 bereits 13 300 Personen. Das entspricht einer Zunahme von 35 Prozent in den letzten zwei Jahren. Nach wie vor sind auf der Tanzfläche vor allem Frauen anzutreffen - nur rund ein Viertel der Teilnehmenden sind Männer.Tanzen als geselliges Erlebnis ist gefragtNeben klassischen Tanzkursen gewinnen Formate wie Line Dance, Paartanz, Tanznachmittage sowie -veranstaltungen mit Eventcharakter stark an Bedeutung. Tanzveranstaltungen verzeichnen überdurchschnittliche Zuwachsraten, sowohl bei den Teilnehmenden als auch bei der Anzahl der Durchführungen. "Tanzveranstaltungen sprechen auch Menschen an, die keinen klassischen Kurs besuchen möchten, sondern Tanzen als sozialen Anlass erleben wollen", sagt Peter Burri Follath, Leiter Kommunikation von Pro Senectute Schweiz.Discowelle wird wohl anhaltenPro Senectute rechnet damit, dass das Angebot im Bereich Tanzen in den kommenden Jahren weiterwächst. Einfluss haben hier vor allem Anlässe wie Ü60-Discos, die viele Seniorinnen und Senioren gleichzeitig erreichen. Sie führen oft dazu, dass Teilnehmende anschliessend regelmässige Tanzangebote nutzen. Pro Senectute Schweiz wird deshalb nach der letztjährigen nationalen Ü60-Disco anlässlich des ESC in Basel auch dieses Jahr einen nationalen Grossanlass durchführen: Am 12. September findet mit der Suisse Disco 60+ (https://www.prosenectute.ch/de/dienstleistungen/freizeit/suisse-disco.html) die nächste nationale Ü60-Party in Zürich statt.Pressekontakt:Pro Senectute Schweiz, Céline König, MedienstelleTelefon 044 283 89 57, medien@prosenectute.chOriginal-Content von: Pro Senectute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002565/100939891